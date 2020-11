Ram 4000 2021 debutta ufficialmente in Messico

Il Ram 4000 2021 ha raggiunto il mercato messicano, offrendo una grande versatilità per le aziende che richiedono un corpo specifico per diversi tipi di applicazioni. Il nuovo modello è l’unico del suo segmento a offrire due tipi di cabina e due lunghezze di telaio. La versione con cabina standard è disponibile con due dimensioni di telaio: corto (P) e lungo (PL).

Entrambi si adattano a diverse dimensioni del corpo e forniscono una capacità di carico fino a 3499 kg. L’esclusiva versione Crew Cab del nuovo Ram 4000 è ideale per le aziende che trasportano persone e attrezzature. Questa variante offre la migliore capacità di carico (2904 kg) e traino (6790 kg) della sua categoria.

Ram 4000 2021: l’ultimo model year del pick-up arriva nel mercato messicano

In tutte le sue versioni, il telaio piatto offerto dal 4000 semplifica l’installazione di più tipi di carrozzeria. Oltre a questo, il veicolo dispone di un modulo di connettività VSIM. Questo è stato specificamente progettato per facilitare qualsiasi tipo di installazione elettrica aftermarket nel pick-up, consentendo di accedere a molteplici applicazioni in sicurezza e con la garanzia di non alterare i circuiti elettrici di fabbrica.

Le sospensioni posteriori dotati di ammortizzatori a più balestre, l’assale solido e la barra stabilizzatrice sono state progettate specificamente per le strade del Messico. La struttura offerta dal Ram 4000 2021 sostiene il carico necessario in condizioni stradali dove ci sono buche e dossi oppure dove non c’è asfalto.

La casa automobilistica americana ha migliorato parecchio il model year 2021 del pick-up per renderlo ancora più completo e versatile. Parlando di design, il Ram 4000 2021 dispone di una griglia con inserti cromati e logo RAM in maiuscolo, paraurti anteriore nero, varie finiture nere sui parafanghi anteriori e fari automatici.

Rispetto alla precedente generazione, questi producono più di 150 lumen e offrono una portata maggiore di 50 metri. Altri dettagli esterni includono maniglie nere, tergicristalli a velocità variabile e cerchi da 17″.

Passando all’abitacolo, il Ram 4000 2021 propone un quadro strumenti con schermo TFT monocromatico da 3.5 pollici, presa di alimentazione da 12V presente nella plancia centrale, porta di ricarica USB, volante con regolazione in altezza, maniglie interne per guidatore e passeggero, spazio di stivaggio dietro i sedili, pavimento con rivestimento in vinile ad alta resistenza e tanto altro ancora.

Ecco le motorizzazioni disponibili

Sotto il cofano del pick-up è possibile trovare diversi propulsori. Le versioni P e PL sono equipaggiate dall’Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 388 CV e 542 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 marce affidabile e robusto.

La versione Crew Cab, invece, è dotata del più potente Hemi V8 da 6.4 litri il quale produce 416 CV e 582 nm. Il propulsore è affiancato da un cambio automatico a 8 marce unico nel suo genere. In aggiunta, il Ram 4000 Crew Cab è l’unico della sua categoria a disporre della trazione 4×4.

In termini di sicurezza, il nuovo Ram 4000 propone airbag per guidatore e passeggero, cinture di sicurezza a tre punti, controllo elettronico della stabilità, freni a disco con sistema antibloccaggio, chiave elettronica codificata, sistema di assistenza alla frenata di emergenza, blocco automatico con chiusura centralizzata, ruota di scorta a grandezza naturale e altro ancora.

Infine, il Ram 4000 2021 parte da 639.900 pesos (26.120 euro) per la versione Chassis Cab fino ad arrivare a 860.900 pesos (35.141 euro) per la variante Crew Cab.

