Jeep lancia il progetto Academia Jeep dedicato all’universo off-road

I veicoli di Jeep sono conosciuti principalmente per le loro prestazioni in off-road. Molti utilizzano una vettura della casa automobilistica americana per raggiungere i luoghi più remoti del mondo. Per rendere queste esperienze migliori, Jeep ha riunito un team di esperti per tenere delle lezioni online su alcune tematiche legate al fuori strada: sentieri, guida, fotografia d’avventura e fauna selvatica.

Il progetto Academia Jeep lanciato in Brasile vuole ispirare lo spirito Jeep che esiste in ognuno ed evidenziare i valori universali del brand quali avventura, passione, autenticità e libertà. La prima puntata si chiama Consigli pratici per l’off-road (Dicas Práticas de Off Road) ed è visibile su Instagram e YouTube (trovate il video in fondo all’articolo).

Academia Jeep: il nuovo progetto del brand lanciato in Brasile dedicato agli appassionati dell’off-road

Nel caso di YouTube, è possibile usufruire della traduzione automatica di ciò che viene detto nella clip. Questa può essere attivata cliccando sull’icona Ingranaggio presente nella schermata del player e selezionando prima Sottotitoli e poi Traduzione automatica. Dall’elenco comparso, selezionate Italiano.

La parola off-road si riferisce alla guida su sentieri sterrati, fatti di terreno naturale, all’aperto e a contatto con la natura. Questa pratica presenta diverse peculiarità, alcune delle quali svelate nelle sei puntate offerte dall’Academia Jeep creata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione F.biz. Ogni settimana, l’accademia proporrà dei nuovi episodi della durata media di 10 minuti.

Malu Antonio, responsabile marketing e comunicazione di FCA America Latina, ha dichiarato: “Solo un marchio che è sinonimo di off-road ha la possibilità di condividere esperienze in materia. Sappiamo che molti jeepers amano questo stile di vita ma non sempre hanno le informazioni fondamentali per fare pratica. Lo scopo dell’accademia è quello di fornire istruzioni e apprendimenti a coloro che sono appassionati di natura, avventure e storie. Vivere lo spirito off-road ha le sue peculiarità e perché non imparare da chi ne sa di più? Inoltre, è sempre bene condividere le lezioni“.

I contenuti proposti nelle lezioni saranno trattati da due esperti del settore

I contenuti esclusivi sono raccontati dalla giornalista specializzata in veicoli Karina Simões e dal consulente tecnico di FCA Ricardo Dilser. Successivamente, ci saranno lezioni con la partecipazione del fotografo naturalista e documentarista Lawrence Wahba, in cui condividerà alcuni consigli sulla fotografia, e il biologo Thiago Biotrips che parlerà del legame con la natura.

Daniela Lancellotti, Group Director of Accounts di F.biz, ha affermato: “Jeep è specializzata nell’avventura e nel mondo fuori strada. Academia Jeep è un progetto realizzato per condividere questa esperienza e aiutare gli jeepers a sfruttare al meglio le loro auto, in termini di tecnologie, oltre alle possibili esperienze lungo i sentieri, con istruttori specializzati in questo universo. Alcuni temi delle lezioni sono stati estratti dalle domande fatte dalle persone sui profili social di Jeep. Andremo a pubblicare delle storie per consentire alle persone di valutare le proprie conoscenze sull’argomento affrontato“.

All’Academia Jeep ci saranno anche domande sulle materie insegnate come se fosse un istituto scolastico dove gli studenti vengono messi alla prova al termine delle lezioni. In particolare, Jeep pubblicherà alcune storie su Facebook e Instagram con dei quiz basati sui temi trattati in ogni episodio.

Nella prima lezione Consigli pratici per l’off-road, gli studenti possono imparare da Dilser e Simões le caratteristiche essenziali per avventurarsi fuori dall’asfalto. Ad esempio, vengono rivelate le caratteristiche che un veicolo deve avere e gli aspetti necessari per scoprire le capacità off-road della propria auto (informazioni che possono essere trovate nel manuale del veicolo).

