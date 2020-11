La Ferrari non sarà mai elettrica al 100% afferma Louis Camilleri

Louis Camilleri ha raffreddato la possibilità che la Ferrari un giorno avrà solo auto elettriche nel suo portafoglio. Il direttore esecutivo dell’azienda di Maranello prevede che la transizione sarà lenta e che, finché vivrà, le Ferrari completamente elettriche rappresenteranno non più della metà del totale. Negli ultimi anni sono successe diverse cose che all’inizio sembravano inconcepibili. Uno di queste è stata l’irruzione del fenomeno SUV, che ha contagiato anche i marchi più sportivi: Lamborghini è rimbalzata nelle vendite grazie a Urus, Aston Martin affida il suo futuro alla DBX e anche la Ferrari si unirà presto alla festa con la Purosangue.

Più scioccante dell’emergere di SUV “sportivi” sarà il passaggio che questi nomi del settore faranno dal motore termico a quello elettrico. E non c’è azienda che meglio rappresenti questa evoluzione della Ferrari, che dovrà necessariamente perdere il suo tratto più caratteristico in questa nuova era della mobilità.

Ma i fan del Cavallino Rampante possono stare tranquilli, perché l’amministratore delegato Louis Camilleri ha dichiarato che la Ferrari non ha intenzione di mettere da parte il motore a benzina. Suggerisce che l’elettrificazione aumenterà di peso nell’offerta della gamma, ma che non la includerà mai nella sua interezza.

“La mia sensazione è che avere auto elettriche al 100% forzerebbe le cose. Non penso che un giorno tutte le auto Ferrari saranno elettriche. Sono sicuro che finché vivrò non saranno più del 50%”, ha detto Camilleri, 65 anni, alla presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre.

Naturalmente, le parole di Camilleri potrebbero finire nel nulla se i governi continuassero nel loro tentativo di imporre restrizioni al motore termico. All’orizzonte c’è un possibile divieto alla loro commercializzazione, che potrebbe avvenire in Europa già nel 2040. Nel Regno Unito si discute per vietare gli ibridi dal 2035.

Si sa molto poco della prima Ferrari elettrica, anche se tutto sembra suggerire che non sarà una realtà prima del 2025. C’è grande preoccupazione a Maranello su come le batterie riducano al minimo le differenze tra i veicoli, mentre non sanno ancora come trasferire l’essenza di Maranello all’era elettrica.

