GTO Engineering lancerà Moderna ispirata alla Ferrari 250 GTO

La società di ingegneria britannica e specialista della Ferrari GTO Engineering ha annunciato un nuovo progetto ispirato al Cavallino Rampante. Nome in codice Moderna, si dice che sia un’auto sportiva sotto i 1000 kg, costruita a mano “che celebra il meglio dell’automobilismo degli anni ’60 con ingegneria moderna e derivata dagli sport motoristici”. Segue la nuova serie di modelli 250 SWB Revival della società precedentemente annunciati.

Il nuovo modello, che si dice tragga insegnamento dall’esperienza quasi trentennale di GTO Engineering nella costruzione e nella cura di Ferrari da strada e da corsa , utilizza un telaio tubolare in acciaio con telaietti in alluminio e un corpo in fibra di carbonio “F1-type-spec”. Tuttavia, le portiere e il cofano saranno in alluminio.

Anche se non specificamente menzionato, è chiaro da questi primi disegni digitali che l’ispirazione stilistica sarà presa dall’iconica Ferrari 250 GTO. Tuttavia, non sembra essere una ricreazione semplice, piuttosto una versione moderna reinventata di quell’auto con alcune modifiche, incluso un design unico del tetto a “doppia bolla”. I dettagli moderni includono uno scarico e luci “modernizzate con impianto elettrico e interni aggiornati”.

Il Moderna sarà alimentato da un motore V12 a quattro camme – un altro ritorno al passato della Ferrari degli anni ’60 – di potenza non rivelata. GTO intende “aumentare il coinvolgimento del guidatore” con una serie di componenti ispirati al motorsport.

Si stima che ogni modello impiegherà 18 mesi per essere realizzato a mano dalla base di GTO Engineering nel Berkshire. Solo 300 ore uomo entrano nel motore, mentre ogni vettura può essere adattata alle esigenze del proprietario. Nessun prezzo è stato dettagliato, ma se il 250 SWB Revival dell’azienda è qualcosa su cui basarci, il prezzo sarà a 6 cifre.

