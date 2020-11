Vauxhall Mokka e Mokka-e 2021: ecco un tour completo dei due SUV | Video

Vauxhall ha pubblicato nelle scorse ore nuove foto e un video che ci mostrano i nuovissimi Vauxhall Mokka e Mokka-e con specifiche britanniche. Disponibili per l’ordine in UK da oltre un mese, i due crossover partono da 20.735 sterline (23.023 euro) per il modello con motore a combustione interna e da 30.840 sterline (34.243 euro) per la variante completamente elettrica.

Le prime consegne nel Regno Unito inizieranno ad aprile 2021, quindi i clienti possono attendere l’arrivo dando un’occhiata ai Mokka e Mokka-e in queste nuove foto e nel video in cui è protagonista il vicepresidente di Vauxhall/Opel Mark Adams.

Vauxhall Mokka e Mokka-e 2021: la casa tedesca pubblica nuove foto e un video dei due modelli

Basata sulla piattaforma CMP, la seconda generazione del Mokka pesa fino a 120 kg in meno rispetto al modello precedente. In aggiunta, il SUV propone un telaio più reattivo e agile grazie alla migliore rigidità del corpo.

Tutte le versioni del veicolo offrono fino a 350 litri di spazio nel vano bagagli con i sedili posteriori in posizione. Stessa cosa vale per il Vauxhall Mokka-e 100% elettrico. All’interno, entrambi i SUV dispongono del Pure Panel caratterizzato da due ampi display che misurano fino a 10 e 12 pollici, rivolti verso il guidatore. Il sistema di infotainment dispone delle funzionalità più recenti come il supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto concerne i propulsori, il Vauxhall Mokka-e 2021 è dotato di una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima. Secondo i test WLTP, il Mokka-e propone un’autonomia fino a 323 km con una singola ricarica.

Riguardo il Vauxhall Mokka standard, offre due propulsori turbo benzina e diesel. Il modello base del SUV è dotato di un propulsore turbo benzina da 1.2 litri con potenza di 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 marce mentre l’altra versione eroga 130 CV e può essere abbinata sia a una trasmissione manuale a 6 rapporti che a una automatica a 8 velocità.

I clienti possono anche optare per un turbodiesel da 1.5 litri con potenza di 110 CV offerto esclusivamente con cambio manuale a 6 marce. L’allestimento entry-level SE del Vauxhall Mokka dispone di serie di cerchi in lega da 16″, display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, luci a LED, avviso di collisione frontale e frenata automatica d’emergenza.

