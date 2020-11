Continental collabora con MOIA nella fornitura di pneumatici

Continental e MOIA hanno deciso di unire le loro forze per supportare la mobilità sostenibile del futuro. Il produttore di pneumatici premium sta supportando il fornitore di servizi di ride-sharing ad Amburgo e Hannover (in Germania) con gomme e servizi tramite Conti360° Fleet Solutions Mileage.

Assieme al suo partner per l’assistenza Vergölst, Continental si occuperà della fornitura di pneumatici e inoltre mette a disposizione un servizio di soccorso stradale. Annika Lorenz, Head of Fleet Business Germany di Continental, ha dichiarato: “Abbiamo trasferito con successo il nostro consolidato concetto di 360° Fleet Solutions dal settore dei veicoli commerciali al nuovo e innovativo concetto di mobilità di MOIA“.

Continental: il produttore tedesco adesso supporta MOIA e il suo servizio di ride-sharing

MOIA ha iniziato ad offrire servizi di ride-sharing a metà del 2018 ad Hannover e nell’aprile dello scorso anno ad Amburgo. Tramite questo sistema di condivisione, diverse persone con partenze e destinazioni simili possono condividere un veicolo.

Integrando il trasporto pubblico e altri servizi di mobilità, il fornitore di Volkswagen incentiva le persone a lasciare la propria auto a casa. In questo modo, MOIA sta aiutando le città a risolvere diversi problemi legati al traffico come l’inquinamento atmosferico, la congestione, il rumore e la mancanza di spazio.

Lorenz ha proseguito dicendo: “Abbiamo sviluppato il pneumatico VanContact 4Season per i veicoli di MOIA in linea con i requisiti Volkswagen. Questo pneumatico all-season presenta una bassa resistenza al rotolamento per una maggiore efficienza energetica mentre allo stesso tempo offre buone prestazioni di frenata su strade bagnate e scivolose, massima qualità di guida e sicurezza ai massimi livelli“.

Ecco i vantaggi che MOIA può sfruttare grazie alla collaborazione con Continental

La collaborazione con Continental porta diversi vantaggi per MOIA. Jens-Michael May, CEO di MOIA Operations Germany GmbH, ha infatti dichiarato: “Siamo molto lieti di aver trovato in Continental un partner affidabile per le nostre flotte ad Amburgo e Hannover. La combinazione del pneumatico all-season, sviluppato appositamente per noi, e il concetto di Conti360° Fleet Solutions ci consentono di garantire una sicurezza ancora maggiore mentre il servizio di riparazione pneumatici h24 aumenterà l’efficienza delle nostre flotte“.

Attraverso il suo servizio professionale, Continental garantisce che la pressione degli pneumatici sia sempre monitorata e che gli stessi siano mantenuti nelle migliori condizioni tecniche. Questa attenzione permette ai veicoli elettrici della flotta di MOIA di alleggerire il carico sulla batteria ed ottimizzare l’autonomia. La collaborazione tra le due aziende, infine, rappresenta un concetto innovativo verso la mobilità sostenibile del futuro.

