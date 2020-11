Jeep Gladiator Top Dog: ecco l’ultimo concept presentato al SEMA

Mopar ha sfruttato il SEMA Show 2020 in versione digitale per presentare al pubblico il nuovo concept Jeep Gladiator Top Dog. Svelato la settimana scorsa, la versione speciale del famoso pick-up americano è stata progettata per gli appassionati di mountain-bike ed è dipinto esternamente nella colorazione K-9 Blue con inserti neri, oltre ad avere uno snorkel e delle luci ausiliarie.

Il Gladiator Top Dog è stato inoltre equipaggiato con un kit di sollevamento da 5 cm, dei parafanghi personalizzati high-top e dei cerchi in alluminio da 17″ avvolti da pneumatici BF Goodrich KM3 mud-terrain da 37″. Altre caratteristiche interessanti offerte dal pick-up concept includono paraurti anteriore resistente, verricelli Warn e gradini laterali tubolari.

Jeep Gladiator Top Dog: Mopar svela il suo ultimo concept basato sul popolare pick-up

Il cambiamento più importante rispetto al modello standard è presente sul retro poiché il cassone è stato sostituito da un sistema di archiviazione custom. Questo ospita un frigorifero a batteria, una griglia elettrica per hot dog e dei cassetti estraibili in cui riporre strumenti e provviste. In alto c’è anche un portaoggetti che può contenere due mountain-bike.

Le modifiche interne offerte dal Jeep Gladiator Top Dog sono meno marcate ma abbiamo un rivestimento in pelle nera con cuciture blu proposta da Katzkin, finiture in K-9 Blue, tappetini all-season e copripedali in acciaio inossidabile. Come il Gladiator standard, il concept Top Dog presentato da Mopar è equipaggiato dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 289 CV e 353 nm di coppia massima.

Il propulsore è abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti che scarica la potenza sulle ruote tramite un sistema di trazione integrale standard. Anche se il Jeep Gladiator Top Dog è un concept, diverse componenti presenti a bordo vengono venduti da Mopar e Jeep Performance Parts (JPP). Esempi sono il kit di sollevamento, il paraurti anteriore, i cerchi, gli argani, i gradini laterali e così via.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI