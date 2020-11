Ferrari Monza SP1: come sarebbe stata se fosse arrivata negli anni ’90

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla riprogettazione costante degli stili di carrozzeria da parte dei designer delle varie case automobilistiche per portare sul mercato novità in grado di attirare il pubblico. Un esempio è la serie Icona di Ferrari che attualmente è costituita da due modelli chiamati Ferrari Monza SP1 e Monza SP2.

Le speedster non sono mai state molto apprezzate dalle persone per via delle loro limitazioni ma la casa automobilistica modenese è riuscita a rendere queste due vetture davvero esclusive.

Ferrari Monza SP1: un progetto digitale prova ad immaginarla con il frontale della 550 Maranello

Cosa succederebbe però se la Ferrari Monza SP1 fosse arrivata due decenni fa? Il render presente in questo articolo riesce a rispondere perfettamente a questa domanda in quanto ci propone una particolare SP1 con il frontale della Ferrari 550 Maranello.

Mentre la maggior parte del corpo è stato preso dall’esclusiva monoposto, ci sono alcune caratteristiche come le strisce gialle da corsa e la targa prese dalla 550 Maranello. Inoltre, lo splitter anteriore della Monza SP1 è stato leggermente ridisegnato.

Questo progetto digitale è stato realizzato da Luis Carrillo Bermúdez usando Adobe Photoshop, noto programma di editing fotografico. Nel periodo del debutto della 550 Maranello, la vettura icona di Ferrari era la F50.

Sotto il cofano possiamo aspettarci lo stesso motore V12 da 6.5 litri della Ferrari Monza SP1, capace di sviluppare una potenza di 810 CV a 8500 g/min. Abbiamo di fronte il propulsore più potente sviluppato fino ad ora dalla casa automobilistica modenese e consente alla monoposto di raggiungere i 100 km/h in soli 2,9 secondi e 200 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima invece supera i 300 km/h.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI