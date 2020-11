Classe di merito Rca universale e interna: come risparmiare. La premessa è che ogni compagnia di assicurazione può adottare nei contratti Rc auto una propria “scala” di classi di merito di bonus malus. Lo spiega l’Ania (Associazione delle assicurazioni). Chiamate classi “contrattuali” o “interne” liberamente predisposte che sono piuttosto differenziate fra di loro.

Classe di merito Rca universale e interna: come risparmiare

Per rendere più facilmente confrontabili i preventivi dei prezzi relativi alle polizze, a parità di classe di merito, l’Ivass (l’Istituto che vigila sul settore assicurativo) ha elaborato una tabella di classi di merito dette di Conversione Universale o “CU”. Uniforme per tutte le compagnie in Italia.

E ha stabilito anche regole uniformi di tali classi CU per il passaggio in una classe migliore (bonus) in assenza di sinistri e per il passaggio in una classe peggiore (malus) in caso di uno o più sinistri prima della scadenza del contratto.

Obbligo delle compagnie per le classi

Le compagnie devono anche predisporre una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali o interne con le classi di merito CU stabilite dall’IVASS e riportare nei propri preventivi, polizze e attestati di rischio RC Auto, accanto alla classe contrattuale o interna, anche la corrispondente classe CU.

Così, per risparmiare, col bonus miglioro di una classe senza incidenti. Col malus peggioro di due classi e ho un aumento tariffario fortissimo. Per pagare meno, al rinnovo Rca, basta cercare un’altra compagnia in caso di bonus. La nuova impresa darà un bonus di benvenuto.

