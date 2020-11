Fiat Strada perde la leadership in Brasile

Fiat Strada non è più l’auto più venduta in Brasile. Dopo che a settembre il pickup di Fiat era riuscito nell’impresa di superare tutte le altre vetture presenti nel mercato brasiliano le cose sono cambiate ad ottobre. Nel mese che si è appena concluso infatti Chevrolet Onix ha ripreso il primato assoluto perso a settembre in favore del pickup di Fiat.

Con 12.169 unità, il modello compatto della Chevrolet ha superato di più di 2.000 unità Fiat Strada (10.063). La lotta per la terza posizione è stata feroce. Volkswagen Gol (8.463) è stata superata dalla Hyundai HB20 (8.866) e dalla Chevrolet Onix Plus (8.587), leader tra le berline. In forte crescita negli ultimi giorni, la Ford Ka (7.458) è stata molto vicina alla Fiat Argo nella disputa per il 6 ° posto.

Oltre a Fiat Strada ecco come sono andate le cose per le altre auto di Fiat. Fiat Argo ha ottenuto 7.551 immatricolazioni piazzandosi in sesta posizione. Undicesimo posto per Fiat Toro con la vendita di 5.940 unità. 14 esimo posto per Fiat Mobi con 5.090 unità. Con 3.592 unità, Fiat Uno si è assicurata ancora una volta la sua presenza nella top 20. Fiat dunque si conferma come la casa automobilistica con più immatricolazioni nell’importante mercato latino americano.

