Jeep collabora con Empty Esky per supportare i paesi australiani colpiti dagli incendi

L’organizzazione no-profit Empty Esky ha realizzato un nuovo sito Web con l’obiettivo di supportare le comunità colpite degli incendi boschivi. Il portale Internet è stato realizzato grazie al contributo finanziario della divisione australiana di Jeep e fornisce itinerari predefiniti per coloro che desiderano intraprendere un viaggio nelle zone regionali, che vanno dalle gite di un giorno a vacanze guida di tre giorni.

Gli utenti possono sfruttare il sito Web anche per creare un viaggio completamente personalizzato attraverso la mappa interattiva prima di inviarlo tramite e-mail. I residenti possono trascorrere una giornata visitando Victorian High Country, guidare sulla The Great Ocean Road o prenotare un fine settimana per esplorare il distretto di Lakes Entrance, sempre in Australia.

Jeep: la casa americana finanzia il nuovo sito Web di Empty Esky per supportare i paesi colpiti dagli incendi

Gli itinerari sono disponibili anche per coloro che desiderano supportare le città turistiche regionali che hanno lottato e stanno lottando contro gli incendi e la pandemia da coronavirus. Eleanor Baillieu, co-fondatrice di Empty Esky, sostiene che il nuovo sito Web, realizzato grazie al sostegno di Jeep, consente alle persone di entrare in contatto con le imprese del paese.

“Con il supporto di Jeep, siamo stati in grado di rinnovare completamente il sito web, rendendo molto più facile per gli avventurieri e le imprese locali navigare e creare i propri viaggi“, ha dichiarato Baillieu.

Kevin Flynn, capo di Jeep Australia, ha detto: “Se è sicuro farlo, vogliamo davvero incoraggiare tutti gli australiani a godersi la bellissima terra in cui viviamo e garantire che le piccole imprese possano rinascere e prosperare“.

