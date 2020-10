Nuovo Opel Mokka-e celebra 117 anni di eccellenza tecnologica di Vauxhall

La 5HP Light Car del 1903 proveniente dalla collezione di Vauxhall Heritage (la Vauxhall a quattro posti più vecchia del mondo) è stata affiancata ieri con il nuovo Opel Mokka-e 100% elettrico per festeggiare 117 anni di tecnologia del marchio automobilistico più antico della Gran Bretagna.

Il nuovo Mokka-e, commercializzato nel mercato britannico con il marchio Vauxhall, porta con sé la più recente tecnologia elettrificata, permettendo una carica fino all’80% in soli 30 minuti e un’autonomia di oltre 320 km nel ciclo WLTP. Oltre a questo, il SUV a zero emissioni propone una serie di caratteristiche innovative orientate alla sicurezza e alla praticità che saranno nuove per molti automobilisti in questa fascia di prezzo.

Nuovo Opel Mokka-e: l’ultimo SUV rappresenta il livello tecnologico raggiunto da Vauxhall

Nel 1903, quando il primo veicolo di Vauxhall uscì dallo stabilimento di produzione, l’azienda era già avanti. Il design della 5HP Light Car era notevolmente innovativo, con un telaio integrato nella parte inferiore del suo corpo come una struttura in acciaio. Questo fu commercializzato in un momento in cui altre case automobilistiche facevano affidamento su pesanti telai a scala per sostenere la loro auto.

La Light Car, mostrata nelle immagini accanto al nuovo Opel Mokka-e, era una vettura agile, attenta al risparmio di carburante, pratica e soprattutto leggera con un peso di soli 272 kg. In breve, semplicità e innovazione hanno gettato le basi affinché il marchio di PSA diventasse uno dei produttori di veicoli di maggior successo nel Regno Unito.

È possibile ammirare la 5HP Light Car e il modello 6HP del 1904 presso la Shuttleworth Collection del Bedfordshire come un tributo virtuale alla London to Brighton Veteran Car Run che è stata annullata a causa delle restrizioni applicate per fronteggiare il coronavirus.

Per quanto riguarda il nuovo Opel Mokka-e, gli automobilisti britannici dovranno attendere ancora un po’ in quanto i primi esemplari arriveranno nelle concessionarie Vauxhall UK il prossimo marzo.

