Jeep Cherokee salva due Raptor bloccati nella sabbia | Video

Winder Towing di Hurricane (nello Utah) è un’azienda che si occupa anche di recuperare fuoristrada dai numerosi sentieri del deserto presenti nelle vicinanze e per ogni occasione pubblica un video su YouTube sul canale Matt’s Off Road Recovery. In fondo all’articolo trovate una clip che mostra gli operai di Winder Towing mentre salvano due Ford F-150 Raptor rimasti bloccati nella sabbia.

Il primo esemplare è rimasto bloccato molto probabilmente per inesperienza del conducente. L’F-150 Raptor è stato sommerso dalla sabbia fino ai binari del telaio. Se ciò non bastasse, le persone a bordo hanno abbandonato il pick-up e hanno proseguito il percorso a piedi.

Jeep Cherokee: un esemplare di seconda generazione riesce a mettere in salvo due Ford Raptor più moderni

I ragazzi di Winder Towing hanno utilizzato una Jeep Cherokee di seconda generazione per tirare fuori il Raptor. Il proprietario di quest’ultimo ha voluto sapere come evitare una situazione simile in futuro e soprattutto come mai una Jeep molto più vecchia è riuscita ad essere migliore del suo F-150 più recente e potente.

Il secondo salvataggio è un po’ più difficile. L’autista di quest’ultimo non si è perso nel deserto ma il suo pick-up ha terminato il liquido refrigerante, quindi non può partire. In questo caso, il recupero da parte di Winder Towing avviene in due fasi. Nella prima, la Cherokee viene agganciata al Raptor e lo trascina sulla strada vicina. Nella seconda, un carro attrezzi riesce a portare via il pick-up Ford per le dovute riparazioni.

Per scoprire nel dettaglio i due recuperi effettuati dall’azienda, usando una Jeep Cherokee di seconda generazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

