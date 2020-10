FCA: in Corea il CEO di Audi prende il posto dell’ex CEO Rosso a capo di KAIDA

L’amministratore delegato del gruppo Audi Volkswagen Korea Rene Koneberg è stato nominato capo KAIDA, l’associazione dei veicoli importati della Corea del Sud, ha detto l’associazione mercoledì. Koneberg è vice presidente della Korea Automobile Importers and Distributors Association (KAIDA) dal 2018.

Rene Koneberg di AUDI prende il posto di Pablo Ross ex CEO di FCA alla guida di KAIDA in Corea del Sud

La sua nomina arriva mesi dopo che KAIDA ha sospeso il presidente coreano di Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Pablo Rosso dalla sua posizione di presidente per presunta cattiva condotta a luglio. Koneberg ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Volkswagen nel 2000 e si è trasferito in Corea per gestire le operazioni coreane del gruppo nel settembre 2017.

Servirà come presidente di KAIDA fino a marzo 2022. Il 52enne nativo tedesco è una persona “competente” che cercherà una crescita sostenibile all’interno dei rapidi cambiamenti di paradigma nell’industria automobilistica guidati dall’elettrificazione e dalla digitalizzazione, sulla base della sua esperienza e intuizioni in vari mercati, tra cui Europa, Medio Oriente , Cina e Hong Kong, ha detto KAIDA in un comunicato.

“La post-pandemia e la conseguente cultura senza contatto richiedono un maggiore livello di interazioni tra i vari stakeholder nel rispetto delle normative locali. Mi impegnerò a contribuire allo sviluppo dell’industria automobilistica importata attraverso la comunicazione attiva e le interazioni tra le aziende associate, “ha detto il nuovo presidente dopo la nomina.

Da gennaio a settembre, le case automobilistiche straniere hanno venduto 191.747 veicoli, in aumento del 15 percento rispetto ai 167.093 dello stesso periodo dello scorso anno. I marchi importati rappresentavano il 19% del mercato coreano delle autovetture ad agosto, rispetto al 15% di un anno fa. KAIDA ha 21 membri di case automobilistiche importate, che sono composti da 16 marchi di autovetture e cinque marchi di veicoli commerciali.

Ti potrebbe interessare: Il CEO di FCA Korea Pablo Rosso è stato sospeso anche come presidente di KAIDA

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI