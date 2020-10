Fiat Chrysler presenterà oggi i risultati del terzo trimestre 2020

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oggi ​​28 ottobre 2020 presenterà i risultati finanziari per il trimestre terminato il 30 settembre 2020. 8 analisti ipotizzano un utile medio per azione di 0,375 euro. Nello stesso trimestre dell’anno precedente, l’utile per azione del gruppo italo americano è stato di 0,810 euro.

Si dice che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) abbia chiuso l’ultimo trimestre con un fatturato totale di 25,16 miliardi di euro – 11 analisti lo presumono in media. Ciò corrisponde a uno sconto del 7,90% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in cui erano stati guadagnati dal gruppo italo americano 27,32 miliardi di euro.

Le stime di 20 analisti per l’anno fiscale in corso ammontano a un utile medio per azione di 0,038 euro per Fiat Chrysler Automobiles. Nello stesso periodo dell’anno precedente, la società aveva ottenuto un utile per azione di 2,73 euro.

Le previsioni ipotizzano una media di 85,21 miliardi di euro di vendite

19 analisti ipotizzano per il gruppo dell’amministratore delegato Mike Manley una media di 85,21 miliardi di euro di vendite, rispetto ai 108,19 miliardi di euro dell’anno precedente. Vedremo dunque tra poche ore se queste previsioni risulteranno corrette e se davvero le cose per FCA sono andate così nel terzo trimestre del 2020.

