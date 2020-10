Citroen Ami ha grosse probabilità di arrivare in UK

L’amministratore delegato di Citroen UK, Eurig Druce, ha dichiarato ad Auto Express che la rivoluzionaria Citroen Ami potrebbe essere messa in vendita in Gran Bretagna, ma solo con guida a sinistra. Alla domanda di dire quante possibilità ha l’AMI di essere messo in vendita nel Regno Unito su una scala da uno a dieci, Druce ha detto: “Direi sette e mezzo”.

Citroen Ami è già in vendita in Francia, dove la sua classificazione come quadriciclo significa che può essere guidata da chiunque abbia più di 14 anni, con canoni di leasing a partire da soli 19,99 € al mese con un deposito di 2.600 €.

Ami utilizza pannelli identici per la parte anteriore e posteriore dell’auto e un unico design della porta con interni minimalisti per mantenere bassi i costi. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh offre un’autonomia fino a 70 km, mentre può essere ricaricata utilizzando una spina a tre pin in tre ore. La velocità massima è di soli 45 km / h.

È un sogno irrealizzabile portarlo nel Regno Unito? Non credo proprio. Stiamo discutendo, ovviamente, con la sede centrale di Parigi sulla possibilità di portarlo nel Regno Unito e la nostra intenzione nelle prossime due o tre settimane è di valutare il feedback dei clienti che vedono con le auto qui a casa. “

