Nuovo Opel Crossland: aperti gli ordini in Italia

Opel ha annunciato nelle scorse ore l’apertura in Italia degli ordini per il nuovo Opel Crossland che parte da 20.850 euro. Nel prezzo sono inclusi i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) fra cui il Lane Keep Assist. A bordo del SUV troviamo di serie anche il climatizzatore e la radio digitale.

La gamma del Crossland è caratterizzata da quattro allestimenti chiamati Edition, Elegance, GS Line e il top di gamma Ultimate. Tutte le varianti del veicolo dispongono del nuovo frontale Opel Vizor che estende otticamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi.

Nuovo Opel Crossland: si parte da 20.850 euro per il modello enty-level

Sul retro del SUV ci sono i nuovi fari oscurati che migliorano il design a forma di ala e la nuova superficie del portellone in nero lucido. Il nuovo Opel Crossland offre allestimenti progettati appositamente per chi guida un’auto privata o aziendale e trascorre molto tempo al volante.

A bordo delle versioni Elegance e GS Line è presente il sedile ergonomico del conducente con certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) il quale propone un comfort notevolmente maggiore nei lunghi viaggi. Oltre a questo, è presente il sistema Park Pilot anteriore e posteriore e la retrocamera che eliminano lo stress del parcheggio.

L’abitacolo del SUV è caratterizzato dal sistema di infotainment Multimedia Radio con display touch a colori da 7 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Tutti coloro che cercano un tocco di sportività in più possono optare per l’allestimento GS Line che include cerchi in lega leggera neri da 16″, tetto nero, firma di luce rossa dell’apertura diurna, sedile AGR per il conducente e altro ancora.

L’allestimento Ultimate si posiziona al vertice della gamma

Al top della gamma c’è la versione Ultimate che vanta tutte le caratteristiche high-tech, di lusso e di praticità disponibili per il modello. Esempi sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i fari Full LED, il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo da 8 pollici e i servizi OpelConnect.

I sedili posteriori reclinabili e scorrevoli individualmente permettono di aumentare in pochi secondi la capacità del vano bagagli da 410 a 520 litri. Piegando completamente i sedili posteriori, invece, il volume passa a 1255 litri.

La gamma delle motorizzazioni del nuovo Opel Crossland è costituita da propulsori benzina e diesel da 1.2 e 1.5 litri che sviluppano una potenza da 83 CV fino a 130 CV. A bordo del nuovo SUV, infine, ci sono vari sistemi di sicurezza come ad esempio l’IntelliGrip che sarà disponibile dall’inizio del 2021. Quest’ultimo garantisce una trazione ottimale e stabilità su tutti i tipi di superficie.

