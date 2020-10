Opel Corsa Ultimate debutta in Europa come nuova versione top di gamma

Opel ha lanciato in Europa una nuova versione top di gamma della sua Opel Corsa chiamata Ultimate. Come suggerisce il nome, la Corsa Ultimate è un modello ben equipaggiato che propone di serie diverse caratteristiche premium aggiuntive.

Tra queste abbiamo i fari IntelliLux a LED, il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro, OpelConnect Services, un rivestimento in alcantara con coprisedili neri e climatizzatore automatico. L’infotainment Multimedia Navi Pro è dotato di un display touch a colori da 10 pollici, controllo vocale per audio, telefono e navigazione e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Opel Corsa Ultimate: la gamma riceve una nuova variante high-end

In combinazione con i servizi OpelConnect, l’interfaccia propone una guida verso il percorso desiderato più pratica e che fa risparmiare tempo. Inoltre, OpelConnect offre un collegamento diretto all’assistenza in caso di guasto e alle chiamate di emergenza.

Dal punto di vista del comfort, sia il guidatore che il passeggero anteriore possono godere di sedili riscaldati e regolabili in sei posizioni diverse. Il sedile del conducente, in particolare, può essere regolato elettricamente, oltre a proporre la funzione di massaggio. Il volante in pelle riscaldato contribuisce a creare un ambiente interno più piacevole.

La nuova Opel Corsa Ultimate dispone dei fari adattivi IntelliLux a LED che, secondo la casa automobilistica tedesca, aumentano la sicurezza al buio grazie agli elementi LED antiriflesso che adattano automaticamente e continuamente il fascio luminoso in base al traffico e all’ambiente. A bordo troviamo anche dei cerchi in lega standard da 17″ con finitura bicolore. I prezzi per la versione top di gamma partono in Germania da 23.870 euro.

Oltre a lanciare la nuova Corsa Ultimate, il marchio di PSA ha aggiornato la versione GS Line aggiungendo gli stessi cerchi in lega da 17″, sedili sportivi con inserti rossi e tetto nero, il tutto a un prezzo di partenza di 20.855 euro.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI