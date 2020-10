Mercato auto usate: cresce la domanda nel Regno Unito

La richiesta di auto usate è cresciuta notevolmente da quando nel Regno Unito è terminato il lockdown, nonostante la riduzione della domanda di veicoli nuovi. Secondo le ultime informazioni pubblicate dal sito Web AA Cars, l’interesse verso i veicoli di seconda mano è aumentato del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il noto portale britannico ha analizzato i dati di ricerca sulla sua piattaforma di auto usate, rivelando un aumento di interesse a giugno dopo che il lockdown è stato revocato e le concessionarie hanno riaperto. In quel periodo, il numero di ricerche è aumentato del 9,1% rispetto ai livelli pre-COVID. In generale, però, si è registrato un aumento nel corso dell’anno.

Mercato auto usate: crescono i passaggi di proprietà nel Regno Unito a settembre

A settembre, le ricerche delle auto di seconda mano sono state il 4% più alte rispetto a giugno. Secondo i dati forniti da AA Cars, la domanda a Glasgow è aumentata di oltre il 32% a settembre rispetto a giugno. Confrontando la domanda registrata il mese scorso con i risultati dello stesso mese ma del 2019, è emersa una crescita del 96,7%.

Crawley ha registrato un aumento sostanziale dell’interesse verso le auto usate sempre il mese scorso, con ricerche più che raddoppiate rispetto a settembre 2019. Anche Cardiff ha visto aumentare le ricerche di circa il 70% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa.

Questi numeri molto interessanti arrivano mentre il mercato delle auto nuove continua a lottare senza riuscire a tornare ai livelli pre-COVID negli ultimi mesi. Il mese scorso, le vendite di nuove vetture sono calate del 4,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

AA Cars sostiene che le direttive dal governo britannico sull’evitare l’utilizzo dei trasporti pubblici, ove possibile, ha portato più automobilisti inglesi a considerare l’acquisto di un’auto. I dati del governo hanno mostrato che l’uso della vettura ha raggiunto il 92% dei livelli pre-COVID a settembre.

Ecco le dichiarazioni del CEO di AA Cars James Fairclough

James Fairclough, CEO di AA Cars, ha detto: “Il costante aumento della domanda dall’estate è una notizia positiva per il mercato delle auto usate, che ha subito un forte calo delle vendite durante il lockdown. Il mercato delle vetture usate continua a offrire un’enorme quantità di scelta ai conducenti in tutte le fasce di prezzo e i cambiamenti nelle abitudini di pendolarismo potrebbero indurre più persone ad acquistare un’auto in modo da poter evitare il trasporto pubblico”.

Fairclough ha proseguito dicendo: “L’ampia gamma di auto a prezzi accessibili proposta dal mercato dell’usato significa che, i conducenti che necessitano di un veicolo nuovo o sostitutivo ma sono anche preoccupati per la sicurezza del lavoro o dell’economia, possono facilmente trovarne uno adatto al loro budget”.

Il CEO di AA Cars ha concluso con: “Consigliamo di acquistare solo da rivenditori rispettabili e di far ispezionare l‘auto in modo indipendente per assicurarsi che non vi siano grossi problemi che potrebbero rivelarsi costosi in futuro. Una garanzia può fornire una maggiore tranquillità a coloro che sono preoccupati di dover pagare per riparazioni costose se qualcosa va storto con la loro auto”.

