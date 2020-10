Fiat Panda: il nuovo restyling debutta anche nel Regno Unito

Dopo il debutto in Italia avvenuto quattro giorni fa, Fiat ha annunciato che il nuovo restyling della Fiat Panda sarà in vendita nel Regno Unito ad un prezzo di partenza di 11.895 sterline (13.079 euro). Parliamo di un aumento di 1315 sterline (1445 euro) rispetto all’attuale vettura.

Oltre a portare un nuovo paraurti anteriore, delle minigonne laterali riviste e dei nuovi cerchi, la famosissima utilitaria torinese è equipaggiata da un nuovo motore benzina da 69 CV con sistema mild-hybrid. Questo è di serie su tutti i modelli tranne che per la versione 4×4 che continua ad avere il propulsore benzina TwinAir da 0.9 litri.

Fiat Panda: l’ultimo restyling della celebre auto debutta anche nel Regno Unito

La casa automobilistica torinese afferma che la Fiat Panda aggiornata riesce a garantire il 30% in meno di emissioni di CO2 e un pari miglioramento per quanto riguarda il risparmio di carburante grazie alla tecnologia ibrida leggera.

Il nuovo restyling della Panda viene proposto in UK in sei diversi allestimenti chiamati City Life, Sport, Cross, Wild e City Cross. Il primo parte da 12.595 sterline (13.848 euro) e si rivolge a coloro che cercano il miglior rapporto fra prezzo e stile accattivante.

L’auto propone degli esclusivi cerchi in lega da 15″, parafanghi, minigonne laterali ed elementi estetici in contrasto con l’esterno e un abitacolo caratterizzato da sedili in tessuto bicolore e cruscotto grigio. La vettura 4×4 può essere anche scelta in versione Wild, disponibile a un prezzo di partenza di 16.295 sterline (17.917 euro).

Passando alla nuova Fiat Panda Sport da 13.295 sterline, abbiamo la stessa parte meccanica della precedente ma guadagna dei cerchi in lega da 16″ più grandi, un rivestimento in plastica non più nero, un tetto nero a contrasto e una livrea in grigio opaco. Il cruscotto è invece rifinito in titanio mentre i pannelli delle portiere sono rivestiti in ecopelle e i sedili dotati di cuciture rosse.

La line-up si completa con le versioni City Cross e Cross 4×4 più robuste che partono, rispettivamente, da 13.995 sterline (15.388 euro) e 17.995 sterline (19.786 euro). Di serie, le versioni Cross della Fiat Panda restyling propongono supporto Apple CarPlay e Android Auto, fari fendinebbia, fari a LED, gancio traino rosso e barre del tetto nere.

