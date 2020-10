Arriva la nuova Fiat Panda

Per celebrarne i primi quarant’anni, Fiat presenta la Nuova Panda, più rispettosa dell’ambiente (Eco), più tecnologica (Tech) e più divertente (Fun). Nella rinnovata gamma spicca senza dubbio come principale novità la Nuova Panda Sport, destinata a un cliente giovane e dinamico, con cui si amplia la “famiglia Sport di Fiat” che già annovera diversi modelli.

Tante novità nella Fiat Nuova Panda: radio 7’’ Touchscreen con Apple CarPlayTM/Android AutoTM, nuovi paraurti, due nuove ed esclusive livree Blu Ceramico e Grigio Opaco, nuovi interni con sedili e plancia in materiale riciclato e gli esclusivi cerchi “Sport” in lega da 16”.

La nuova gamma della celebre city car della principale casa automobilistica italiana si rinnova con tre nuove anime: Life, per chi vive intensamente la città, Sport, per chi ha uno stile di vita dinamico e Cross, per coloro che usano la vettura anche per l’Outdoor.

Ampia scelta di allestimenti: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross, anche con trazione 4×4. La nuova Fiat Panda si conferma come l’unica city-car del segmento ad essere Ibrida, Benzina, Metano e Gpl. L’ibrido più democratico del mercato, la motorizzazione 1.0 FireFly 70cv Hybrid, è da oggi disponibile su tutte le versioni in gamma.

La gamma della Nuova Fiat Panda partirà dal prezzo promozionale di 8.200€, grazie agli ecoicentivi statali in caso di rottamazione e abbinato al finanziamento di FCA Bank.

Ordinabile da domani presso tutte le concessionarie Fiat.

Segnaliamo infine che la Nuova Panda può essere equipaggiata, su richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar, composto da tre dispositivi per la massima igiene dell’auto: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

