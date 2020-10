Nuova Fiat 500 Elettrica dimostra che il brand investe in Italia

Ieri, Fiat ha presentato la gamma della nuova Fiat 500 elettrica in Italia. Olivier François, responsabile di Fiat, ha sfruttato la presentazione per rilasciare alcune importanti dichiarazioni riguardanti il prestito ottenuto da FCA per fronteggiare questo periodo difficiel a causa dell’emergenza coronavirus.

“La 500 elettrica è una risposta a chi dice che non investiamo in Italia. Stiamo investendo oltre 5 miliardi sul futuro del Paese. Voglio anche sfatare pregiudizi sul prestito Intesa con garanzia Sace: sta dando ossigeno alle imprese dell’indotto. Non è un omaggio ma un prestito da restituire in 3 anni”, ha affermato il dirigente.

Fiat 500 Elettrica: il marchio torinese ha investito oltre 5 miliardi nel futuro del Paese

Olivier François ha continuato dicendo: “Oggi ripartiamo da dove la Fiat 500 è nata. Da Torino dall’Italia. Ripartiamo da casa nostra. L’Italia è casa. Torino è casa. Mirafiori ovviamente è casa, ed è tornata a produrre la 500 dopo 48 anni, dopo quasi mezzo secolo. La nuova 500 è disegnata, progettata e costruita in Italia. Siamo tornati alla piena operatività dello stabilimento di Mirafiori e anzi, abbiamo già programmato l’ingresso di nuove risorse”.

“Fiat 500 non è la sola auto del gruppo prodotta in Italia: Tutte le Maserati le facciamo in Italia e anche tutte le Alfa Romeo. E poi anche le Jeep, con il Renegade da sempre a Melfi, insieme alla 500X, il Compass che è arrivato in Italia dal Messico e poi le nuove Plug-in Hybrid. Il Ducato si fa da sempre ad Atessa, e ora anche quello elettrico. La Panda nel 2010 l’abbiamo riportata a Pomigliano e ora abbiamo riportato a casa anche la Nuova 500”, ha proseguito François.

Il responsabile di Fiat Italia si è detto felice per aver avuto la possibilità di chiarire queste cose molto importanti in quanto sono state impiegate molte forze per sviluppare la terza generazione dell’iconica vettura.

Alla presentazione della nuova Fiat 500 Elettrica erano presenti anche John Elkann – presidente di FCA, e Alberto Cirio – presidente della regione Piemonte. Il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles ha specificato che la nuova 500e presentata al Lingotto rappresenta solo l’inizio di una nuova era per lo storico marchio torinese.

