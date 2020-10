Jeep Gladiator: AEV presenta il nuovo sistema di sospensioni DualSport RT

Non c’è alcun dubbio che il Jeep Gladiator riesca ad essere abbastanza capace sui percorsi off-road, in particolare la versione Rubicon grazie a un miglioramento effettuato alle sospensioni.

Tuttavia, American Expedition Vehicles (AEV) del Wixom (nel Michigan) è riuscito a fare meglio della casa automobilistica americana. Al costo di 1599 dollari (1362 euro), il pacchetto di aggiornamento include delle molle elicoidali che forniscono 6,35 mm di altezza aggiuntiva per gli assali anteriore e posteriore.

Jeep Gladiator: American Expedition Vehicles annuncia un nuovo kit di sospensioni per il pick-up

American Expedition Vehicles afferma che il kit di sospensioni modificato è compatibile con pneumatici larghi fino a 37” e cerchi da 17” e include anche degli ammortizzatori Bilstein 5100 i quali forniscono una sensazione di guida leggermente più sportiva e controllata rispetto alla configurazione di serie.

Le due staffe presenti nella parte anteriore riducono l’effetto picchiata in caso di brusca frenata e migliorano la qualità di guida indipendentemente dalle condizioni stradali. I collegamenti estesi della barra antirollio anteriore e posteriore compensano l’altezza aggiuntiva mentre dei distanziatori migliorano il contatto paraurti/asse durante l’articolazione.

Il modulo ProCal SNAP è incluso nel prezzo e permette una facile ricalibrazione del tachimetro. Infine, AEV propone in bundle il JL/JT Jack Base per una maggiore sicurezza durante la sostituzione di uno pneumatico.

Prodotto negli Stati Uniti e coperto da una garanzia a vita, il sistema di sospensioni DualSport RT di American Expedition Vehicles non è compatibile con il modello Mojave e inoltre l’azienda non garantisce la migliore qualità di guida e capacità di carico possibili con il motore EcoDiesel V6. Il tempo stimato per l’installazione è di cinque ore mentre il livello di difficoltà è indicato come moderato.

