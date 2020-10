Stanno stravincendo i Benetton per 5 a zero a metà del primo tempo. Atlantia (famiglia Benetton) archivia in modo brillante un altro dossier caldissimo: Partners Group si pappa il 49% di Telepass per un miliardo. Parliamo di un fondo svizzero di private equity specializzato in tutta Europa nei sistemi di pagamento elettronici, nel real estate e nelle infrastrutture. Le trattative erano in corso dal 7 agosto.

Partners Group si pappa il 49% di Telepass per un miliardo: ecco quando

L’operazione è subordinata alle normali autorizzazioni e condizioni previste: la formalizzazione nella prima metà del 2021. Atlantia manterrà il controllo della società che, pertanto, continuerà a essere inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Atlantia.

Colpaccio Benetton che ha ora un partner (al 49%) con cui accelerare la crescita di Telepass, trasformandola in una piattaforma europea di servizi rivolta sia al mercato consumer sia al B2B.

Il colosso elvetico Partners Group

Partners Group, che ha sede a Baar, nel Cantone svizzero di Zug, detiene asset in gestione per circa 96 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dalla sua nascita ha investito 135 miliardi di dollari in private equity, real estate e infrastrutture per oltre 900 investitori istituzionali che figurano tra i suoi clienti e sottoscrittori.

