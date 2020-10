Fiat Mobi 2021 debutta in Brasile, anche in versione Trekking

La Fiat Mobi 2021 arriva con diverse novità che riguardano sia gli equipaggiamenti che le versioni e un prezzo di partenza di 38.990 R$. Adesso, la Mobi non è più l’utilitaria più economica presente in Brasile.

A livello estetico, la vettura porta con sé una nuova griglia frontale, che incorpora due barre con strisce in nero lucido nella versione Trekking, oltre al nuovo logo Fiat e un altro con i colori della bandiera italiana. Questo versione presenta anche parte del cofano e del tetto in colore nero, delle barre longitudinali, dei cerchi in lega da 14″ scuri e delle fasce laterali con la scritta Trekking.

Fiat Mobi 2021: svelato il nuovo restyling in Brasile con diverse novità

La Fiat Mobi Trekking 2021 dispone poi di specchietti e modanature in nero lucido e una copertura del vano bagagli nera. Passando all’abitacolo, la Mobi 2021 è dotata del nuovo logo Fiat sul volante e della bandiera italiana sul cambio.

Adesso, l’auto viene fornita con il sistema di infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici (disponibile come optional) che presenta il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Questa caratteristica era disponibile fino ad ora solo sul Toro 2021 e sul nuovo Strada.

Altre caratteristiche proposte dall’auto includono due porte USB, un impianto audio con quattro altoparlanti e due tweeter e un assetto più alto. L’allestimento Like della Fiat Mobi 2021 offre il pacchetto Fit il quale prevede la regolazione in altezza del volante, delle cinture di sicurezza e del sedile del guidatore e l’apertura interna del tappo del serbatoio.

La versione Trekking, invece, può essere abbinata al pacchetto Style (opzionale) con cerchi in lega da 14″ e fari fendinebbia mentre il pack One aggiunge specchietti retrovisori elettrici con funzione tilt down, sensori di parcheggio posteriori, regolazione in altezza di volante, cinture di sicurezza e sedile del conducente e apertura interna del tappo del serbatoio del carburante.

Arrivando ai prezzi, la Fiat Mobi 2021 parte da 38.990 R$ (5892 euro) per l’allestimento Easy e passa a 46.490 R$ (7026 euro) per la versione Like fino alla top di gamma Trekking che parte da 47.390 R$ (7162 euro).

