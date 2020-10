FCA amplia gli sforzi per combattere COVID-19

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato il Covid-19, una malattia causata dal nuovo coronavirus, come una pandemia. In tutto il mondo le aziende hanno interrotto o ridotto le loro attività, scuole e università sono state chiuse. Le autorità pubbliche e la società civile hanno cercato di organizzarsi per ridurre il contagio, evitare di sovraccaricare gli ospedali e salvare vite umane. In questo contesto, nei primi giorni della pandemia, Fca ha avviato un ampio e coerente programma di sostegno alle misure in atto a livello federale, statale e comunale per superare la grave crisi derivante dalla diffusione del Covid-19 in Brasile.

Tutto fa parte di uno sforzo unito all’impegno di FCA di essere presente e attivo nelle comunità. Dato il rischio per i dipendenti e per l’intera società, la prima azione dell’azienda è stata quella di interrompere temporaneamente la produzione industriale nelle unità brasiliane, il 20 marzo. Immediatamente, Fiat Chrysler ha creato un comitato di crisi e ha mobilitato le risorse, la struttura e le competenze di diversi professionisti per adottare tutte le misure possibili a supporto del sistema sanitario e delle popolazioni locali.

“Questi giorni stanno imponendo sfide senza precedenti per tutti noi. Dobbiamo adattarci, ripensare, reagire e innovare rapidamente ”, dichiarò all’epoca il presidente di FCA per l’America Latina, Antonio Filosa. È così che le unità del gruppo hanno iniziato ad adattare alcune aree a nuove funzioni mai immaginate prima, come la riparazione di respiratori polmonari e la produzione di maschere chirurgiche e schermi facciali in plastica.

A Betim (MG), l’azienda ha assegnato un’area di duemila metri quadrati del Fiat Club per l’allestimento dell’ospedale, gestito dal Comune. Lo spazio dispone di 120 posti letto per infermeria, cinque dei quali per terapia intensiva, e una capacità per un totale di 200 posti letto. A Belo Horizonte (MG), FCA ha contribuito ad attrezzare l’ospedale da campo allestito dal governo statale presso Expominas, con la donazione di 449 materassi e 762 supporti mobili.

Assemblato nell’edificio dell’Unità di Assistenza Specializzata di Pernambuco (UPAE) e costruito dalla stessa FCA nel comune di Goiana (PE) come una delle azioni di contropartita al finanziamento della Banca Nazionale di Sviluppo (BNDES) quando il Polo Automotive Jeep è stato installato nello Stato, l’ospedale da campo consegnato al governo di Pernambuco dispone di 100 posti letto, tre dei quali in una stanza rossa già dotata di respiratori.

Lo spazio, completamente attrezzato, dispone di dieci uffici, una sala screening, postazioni infermieristiche, area amministrativa e centro materiali e sterilizzazione. Dopo la fine della pandemia, l’unità continuerà a funzionare. La Fca ha inoltre adattato due unità Fiat Ducato come ambulanza per la donazione agli ospedali da campo sostenuti dall’azienda di Betim e Goiana.

Dopo aver implementato una serie di misure per garantire la sicurezza dei dipendenti, FCA ha avviato a maggio la graduale ripresa della produzione di auto in Brasile e Argentina. Per ridurre i rischi di trasmissione, sono stati implementati diversi nuovi protocolli. Tutti gli impianti e le lavorazioni hanno subito adattamenti, sulla base delle esperienze in Italia e in Asia. L’azienda ha adottato una serie di misure igienico-sanitarie, riorganizzazione dei posti di lavoro e adeguamento degli spazi comuni. E, per ridurre il flusso di persone all’interno delle unità aziendali, il regime dell’home office continua ad applicarsi a tutti i lavoratori amministrativi non direttamente coinvolti nella produzione.

Nelle fabbriche, FCA esegue il monitoraggio dello stato di salute tramite l’applicazione del telefono cellulare, oltre a misurazioni costanti della temperatura. Tutto per garantire un viaggio sicuro, dal pendolarismo dei dipendenti al lavoro, sugli autobus che effettuano il trasporto agli stabilimenti, passando per tutte le attività all’interno dell’ambiente di fabbrica, fino al rientro a casa, al termine della giornata lavorativa.

“Le persone sono la risorsa più preziosa che abbiamo in FCA, quindi rimarremo assolutamente vigili per garantire che la produzione venga ripristinata nelle migliori e più rigorose condizioni di salute e sicurezza possibili”, ha affermato Filosa.

