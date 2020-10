Alfa Romeo Giulia BTCC Martini Racing: così è pronta per il campionato motoristico britannico

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi progetti digitali davvero interessanti realizzati dal famoso artista LP Design. In questo articolo, vi proponiamo l’ultima sua creazione chiamata Alfa Romeo Giulia BTCC Martini Racing. Molti fan della casa automobilistica di Arese vorrebbero vedere in pista una versione da competizione della gloriosa berlina ma per adesso non ci sono notizie ufficiali.

La Giulia BTCC Martini Racing rappresenta la variante da corsa della vettura che si distingue dal modello originale per diverse caratteristiche come ad esempio il look specifico con l’iconica livrea Martini e altri elementi che solitamente troviamo a bordo delle vetture che partecipano al British Touring Car Championship (BTCC).

Alfa Romeo Giulia BTCC Martini Racing: LP Design immagina una versione per il campionato BTCC

Dando un’occhiata ai due render, uno che mostra la vettura in pista e l’altro nei box, possiamo vedere un grosso alettone montato sul retro che fa parte di un body kit aerodinamico il quale ha apportato diverse modifiche al corpo standard dell’Alfa Romeo Giulia. La livrea Martini Racing è stata applicata su una carrozzeria total white.

Sempre dai render di questa Alfa Romeo Giulia BTCC Martini Racing possiamo apprezzare gli pneumatici da corsa con dei cerchi in lega a cinque doppie razze, un assetto da corsa ribassato, dei passaruota più ampi e un cofano motore dotato di nervature che esaltano ulteriormente la sua sportività.

Speriamo che LP Design condividerà nei prossimi giorni anche il posteriore di questo progetto così da apprezzare meglio il grande alettone (e non solo).

