Unifor raggiunge un accordo provvisorio con Fiat Chrysler Automobiles

Unifor afferma di aver raggiunto un accordo provvisorio per 9.000 lavoratori di Fiat Chrysler Automobiles in Canada. L’accordo deve ora essere votato e approvato dai lavoratori. Le trattative tra Fiat Chrysler e Unifor sono arrivate dopo che il sindacato ha raggiunto un accordo il mese scorso con Ford Motor Co., creando un modello per i colloqui con le altre case automobilistiche di Detroit.

Unifor ha avviato le trattative di quest’anno con la preoccupazione di ripristinare il terzo turno negli stabilimenti Fiat Chrysler di Windsor e Brampton, Ontario. Il sindacato ha dichiarato mercoledì che i negoziati sono proseguiti durante il fine settimana del Ringraziamento, poiché Fiat Chrysler ha contestato elementi dell’accordo sindacale con Ford, inclusi salari e benefici sanitari. L’accordo con Ford includeva piani per la produzione di batterie per veicoli elettrici, insieme agli investimenti da parte dei governi federale e dell’Ontario. Vedremo dunque cosa decideranno i lavoratori dello stabilimento e se l’accordo sarà ratificato scongiurando così qualsiasi pericolo di sciopero.

