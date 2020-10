Seguendo le orme di Volkswagen, che ha inaugurato il primo salone dell’auto virtuale lo scorso marzo e dopo il lancio di Peugeot Store, il suo sito di vendita online di nuovi veicoli, Peugeot ha appena annunciato l’apertura del proprio “showroom 3D immersivo” dal 14 al 25 ottobre.

Dopo Volkswagen anche Peugeot lancia il suo primo salone dell’auto virtuale

In un comunicato, il costruttore automobilistico francese precisa che questa operazione avverrà in due fasi: dal 14 al 31 ottobre un sito permetterà la presentazione delle ultime novità, raggruppate in tre diverse categorie: Neo Performance (Peugeot 508 Sport Engineered), Move to Electric (Peugeot e-208, e-2008, 508/508 SW HYbrid e 3008 HYbrid) e Novità (Peugeot 3008 e 5008 restyling).

Dal 15 al 25 ottobre sarà visibile un “live showroom” con tutti i nuovi prodotti esposti su uno stand fisico. “Esperti di prodotto condurranno dimostrazioni dal vivo individuali e gli e-seller saranno disponibili per finalizzare i piani di acquisto dei clienti, da remoto, con offerte fieristiche esclusive” , specifica Peugeot.

Questo spazio sarà aperto dalle 9:00 alle 19:00 e di notte fino alle 21:00 venerdì 16 e 23 ottobre. Anche in questa maniera le case automobilistiche cercano di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus che ha costretto numerosi eventi fieristici alla chiusura o al loro spostamento a data da destinarsi.

Ti potrebbe interessare: La Peugeot 2008 è stata insignita del prestigioso Red Dot Design Award 2020

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI