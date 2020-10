Ram 1500 Laramie Southwest Edition ritorna in Texas per il model year 2021

Per il model year 2021, Ram ha deciso di continuare a vendere il suo speciale Ram 1500 Laramie Southwest Edition. Il veicolo è stato originariamente annunciato il giorno in cui le case automobilistiche hanno interrotto la produzione degli impianti in tutto il Nordamerica a causa del coronavirus.

Secondo il configuratore online del brand di FCA, però, il model year 2021 della Laramie Southwest Edition sembra essere ritornato. Esternamente, lo speciale pick-up sembra simile al popolare allestimento Laramie Sport con paraurti, calotte degli specchietti e cornici della griglia in tinta con la carrozzeria.

Ram 1500 Laramie Southwest Edition: lo speciale modello ritorna per il model year 2021

Tuttavia, invece di abbandonare i dettagli cromati, la Southwest Edition ne aggiunge ancora di più. In particolare, questa finitura è presente su ganci traino, modanature laterali della carrozzeria, cerchi in alluminio, gradini laterali elettrici e inserti della griglia.

Internamente, il Ram 1500 Laramie Southwest Edition 2021 è ricco di funzionalità e tecnologia. Caratteristiche come il pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 4C con schermo da 12 pollici, il tetto apribile panoramico a doppio pannello e il controllo elettronico dei freni sono offerti come standard.

Il pacchetto include anche una serie di sistemi di sicurezza aggiuntivi come i fari abbaglianti con attivazione automatica, il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del percorso trasversale posteriore e molto altro.

Altre caratteristiche proposte dal 1500 Laramie Southwest Edition MY 2021 includono cerchi premium da 20″, pneumatici all-season 275/55R20, controllo del freno del rimorchio, specchietto passeggero esterno con oscuramento automatico, sistema ParkSense, tergicristalli sensibili alla pioggia, sedile posteriore inclinabile e altro ancora.

Il pick-up è disponibile in tutte le opzioni di propulsione e può essere scelto nelle configurazioni Quad e Crew Cab. Per quanto riguarda i prezzi, il pacchetto Laramie Southwest Edition costa 2795 dollari (2370 euro) in più rispetto alla versione Laramie.

È possibile anche aggiungere il Laramie Level 1 Equipment Group per 1795 dollari (1522 euro) oppure il Laramie Level 2 Equipment Group per 3995 dollari (3388 euro). Infine, il Ram 1500 Laramie Southwest Edition viene offerto esclusivamente in Texas e negli stati limitrofi.

