Chrysler Valiant Charger R/T E49: l’icona delle muscle car australiane è in vendita

La Chrysler Valiant Charger R/T E49 è una delle muscle car più iconiche e rare prodotte in Australia e in questo momento è disponibile all’acquisto un esemplare completamente originale.

Costruita in soli 149 esemplari presso lo stabilimento Tonsley Park di Chrysler (nel Sud Australia), la Valiant Charger R/T E49 era equipaggiata da un motore a sei cilindri in linea da 4.3 litri dotato di tre carburatori Weber. Tale propulsore era in grado di sviluppare una potenza di 306 CV, scaricati sulle ruote posteriori attraverso la trasmissione manuale BorgWarner a 4 velocità.

Chrysler Valiant Charger R/T E49: un rarissimo esemplare del 1972 è in cerca di una nuova casa

Le prestazioni erano sicuramente interessanti per un sei cilindri e dai media era definita la muscle car australiana con l’accelerazione più veloce di tutte. La Charger R/T E49 riusciva a scattare da 0 a 96 km/h in soli 6,1 secondi e a completare il quarto di miglio in 14,1 secondi.

Inutile dire che questa vettura è riuscita a costruirsi una reputazione fra gli appassionati di muscle car australiane grazie a prestazioni e rarità. Sebbene sia raro trovare una Valiant Charger R/T E49 in vendita, è ancora più difficile vedere un esemplare con l’opzione A84 Track Pack che Chrysler Australia ha installato su soli 21 esemplari dei 149 prodotti complessivamente.

Questo pacchetto includeva un enorme serbatoio del carburante da 132,5 litri, dei cerchi in lega da 14″ e altro ancora. La E49 del 1972 presente in queste foto possiede l’opzione A84 Track Pack e non è stata mai restaurata e inoltre sembra essere una delle sole E49 con l’enorme serbatoio ad essere ancora in condizioni originali.

Esternamente, la muscle car australiana è rivestita nella colorazione arancione Hemi con decalcomanie nere. Secondo l’annuncio di vendita, la vettura ha avuto solo tre proprietari fino ad ora, con quello attuale che è un collezionista di vetture Chrysler. Infine, la Chrysler Valiant Charger R/T E49 è disponibile per 395.000 dollari australiani (240.959 euro), un prezzo sicuramente elevato per un’auto del genere.

