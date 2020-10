Lancia Stratos reinventata come una moderna supercar

Durante i suoi 114 anni di storia, Lancia ha avuto tantissimi successi ed è quindi molto difficile scegliere l’auto più importante fra tutte. Una delle principali candidate è però la Lancia Stratos per diversi motivi.

Innanzitutto, il capolavoro progettato da Marcello Gandini si è differenziata in quanto non somigliava a nessun’altra Lancia svelata prima di essa. Oltre a questo, la Stratos ha segnato il ritorno del marchio al fianco di Bertone dove Gandini era impiegato durante la progettazione dell’auto.

Lancia Stratos: un designer immagina in render la nuova generazione

La Lancia Stratos è stata anche la prima vettura presentata dopo che Fiat ha rilevato l’azienda nel 1969 e ciò ha dimostrato che la storica casa automobilistica torinese era seriamente intenzionata a rendere Lancia un marchio affermato.

Ultimo, ma non meno importante dettaglio, la Stratos ha conquistato una serie di successi nel campionato del mondo di rally e ha dato inizio a una nuova era nel Motorsport come la prima auto progettata da zero per i rally. Ad oggi, nessun altro produttore ha più titoli costruttori WRC di Lancia. Dei 10 titoli totali, i primi tre sono stati conquistati proprio dalla Lancia Stratos.

Mentre questa vettura ha un passato glorioso, almeno per il momento non ha né un presente e né un futuro all’interno della casa automobilistica torinese che attualmente può vantare soltanto un modello nella sua gamma, ossia la Ypsilon.

Ci sono molti fan che vorrebbero vedere una Stratos moderna e il designer Guilherme Araujo è proprio uno di questi. Egli ha immaginato come sarebbe la Stratos di nuova generazione con un design originale e fresco che rende chiaramente omaggio alla Stratos Zero Concept del 1970 e alla Stratos HF da rally annunciata qualche mese dopo.

La Lancia L Concept Homage di Araujo riesce a combinare perfettamente la forma a cuneo con un design semplice ed è il regalo perfetto per il 50º anniversario della Stratos Zero che si festeggia proprio quest’anno. Da precisare che questa versione moderna della Lancia Stratos non è in alcun modo correlata/approvata da Lancia o Bertone in quanto si tratta di uno studio di progettazione indipendente.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI