Ferrari Omologata Spider: ecco la versione scoperta della one-off | Render

Presentata come la decima Ferrari one-off con motore V12 montato anteriormente, la Ferrari Omologata ha scosso il mondo con la sua attenzione ai dettagli e l’elegante conversione effettuata prendendo come base di partenza una 812 Superfast.

Questo esemplare unico è stato sviluppato appositamente per volere di un ricco cliente europeo ma alcuni potrebbero sostenere che la vettura one-off sarebbe stata davvero perfetta se avesse anche sfoggiato un design da convertibile.

Ferrari Omologata: ipotizzata in render la versione spider a pochi giorni dal debutto

Al momento possiamo soltanto accontentarci di una rappresentazione virtuale della Ferrari Omologata Spider realizzata dal famoso artista russo Aksyonov Nikita. Il designer ha realizzato la versione scoperta della supercar one-off subito dopo la presentazione ufficiale della vera Omologata avvenuta verso la fine del mese scorso.

In base a quanto rivelato dalle immagini, Nikita ha lasciato intatte le parti del design ufficiale e ha applicato delle modifiche soltanto alle zone superiore e posteriore. Per quanto riguarda ciò che si trovava sotto il cofano, sicuramente è stato mantenuto il motore V12 aspirato da 6.5 litri che riesce a sviluppare una potenza di 800 CV, proprio come l’originale Ferrari Omologata e la 812 Superfast.

Sul modello originale, il parabrezza e i fari sono gli unici elementi della carrozzeria a non essere stati modificati dal cavallino rampante. Per il resto abbiamo un nuovo body kit caratterizzato da una griglia ovale appiattita, dei fianchi più muscolosi, dei fanali posteriori singoli profondamente incassati, una livrea da corsa personalizzata, un prominente spoiler posteriore, un enorme diffusore posteriore e tanto altro ancora.

Internamente, la Ferrari omologata vanta dei sedili in blu elettrico rifiniti in una combinazione di pelle e tessuto Jeans Aunde con imbracatura da corsa a quattro punti.

