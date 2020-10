Veicoli industriali: +30,4% di vendite a settembre 2020

Le ultime stime elaborate dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Trasporti, rivelano che il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore a 3,5 tonnellate continua a registrare un importante inversione di tendenza rispetto al primo semestre del 2020.

Dopo l’aumento registrato sia a luglio che agosto, settembre si è chiuso con un +30,4% rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare, sono stati immatricolati 1554 veicoli industriali rispetto ai 1192 di settembre dello scorso anno. In base a quanto dichiarato dall’UNRAE, i primi nove mesi di quest’anno segnano una perdita del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 con 14.350 immatricolazioni.

Veicoli industriali: oltre 1500 esemplari venduti durante l’intero mese scorso

Per quanto riguarda i veicoli industriali con massa totale a terra uguale o superiore a 16 tonnellate, abbiamo un +30,8% a settembre 2020 con 1252 unità vendute. Considerando i primi nove mesi di quest’anno, invece, abbiamo una flessione del 19,7% con 11.505 esemplari immatricolati.

Paolo Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, ha voluto commentare questi dati affermando: “Al di là dei numeri le rilevazioni statistiche confermano due aspetti chiave: le imprese di autotrasporto hanno la reale necessità, oltre che la volontà, di rinnovare le loro flotte, lo dimostra infatti la velocità con la quale vengono esauriti i fondi messi a disposizione per gli investimenti; tali fondi non solo è fondamentale che rientrino in maniera strutturale nei capitoli di spesa di ogni Legge di bilancio, ma la loro assegnazione dovrà avvenire attraverso procedure semplici e veloci così da fornire all’autotrasporto le certezze necessarie“.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI