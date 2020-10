Questa Ferrari F12 Berlinetta possiede kit aerodinamico e cerchi dedicati

Sebbene siano passati ormai otto anni dalla presentazione della Ferrari F12 Berlinetta al Salone di Ginevra 2012, la Gran Turismo del Cavallino Rampante risulta ancora una delle migliori interpretazioni della sua categoria. La F12 Berlinetta stupisce infatti per la solita raffinatezza applicata ad ogni vettura di Maranello.

Sulla splendida F12 Berlinetta hanno lavorato ADV.1 Wheels in accordo con NOVITEC, proponendo un set di interventi che la rendono ancora più aggressiva e notevolmente incattivita. Lo stesso kit proposto dalla partnership tra le due note aziende permette anche di svecchiare la linea comunque ancora attuale della splendida F12 Berlinetta. La Ferrari F12 Berlinetta è alimentata da un motore V12 aspirato da 6,3 litri che eroga 740 CV in accordo con 690 Nm di coppia. Ciò consente alla bellissima Berlinetta di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi dichiarati. Inoltre, se si considera lo 0-200 km/h servono soltanto 8,5 secondi per chiudere la partita. La velocità massima è invece fissata in 340 km/h.

Un kit aerodinamico completo

La splendida F12 Berlinetta in Bianco Avus che vediamo nelle immagini utilizza un kit aerodinamico NOVITEC completo, molle che permettono di ridurre ulteriormente l’altezza da terra e un set di ruote ADV.1. Il kit aerodinamico NOVITEC proposto proprio per la Ferrari F12 Berlinetta consiste in uno spoiler dedicato sulla sezione anteriore realizzato in fibra di carbonio, attacco per labbro dello spoiler anteriore, un inserto per l’apertura sul cofano motore, minigonne dedicate, copertura per i fanali posteriori, ala posteriore di dimensioni generose, diffusore dedicato, una nuova griglia anteriore con copertura dedicata, calotte degli specchietti in fibra di carbonio, coperture per le prese d’aria dei freni. Tutti gli elementi sono realizzati in in fibra di carbonio di alta qualità.

Decisamente aggressivi i cerchi ruota forgiati in tre pezzi e realizzati su misura da ADV.1, modello ADV510 M.V2 Advanced Series; si adattano alla perfezione all’iconica F12 Berlinetta.

Cerchi di grande fascino

Poiché questi cerchi sono dotati di un design e di soluzioni ingegneristiche avanzate si adattano perfettamente a una vera Ferrari. Intricati dettagli di progetto e l’ingegneria basata sui dati hanno consentito di eliminare il peso in eccesso creando nel contempo un intricato design finale di quelli che si vedono raramente in questo settore.

Per questo progetto, i cerchi ADV510 M.V2 vengono utilizzati nelle dimensioni di 21×9,5 sull’asse anteriore e 22×12,5 su quello posteriore. Le ruote sono dotate di una finitura lucida che aggiunge un tocco di contrasto alla vernice Bianco Avus che riveste la F12 Berlinetta e funziona bene con i rivestimenti in fibra di carbonio. Inoltre, le ruote sono dotate di elementi in titanio che rendono i cerchi ancora più leggeri e accattivanti.

Per aggiungere un ulteriore elemento a questa vettura, questa Ferrari F12 Berlinetta è dotata di una regolazione idraulica NOVITEC con molle per le sospensioni sempre di NOVITEC. Il sistema utilizza un set di molle ribassate in accordo con lo schema sospensivo originale che viene fornito con una regolazione di 40 mm sull’asse anteriore realizzabile tramite telecomando e un’unità di controllo CAN. Si può quindi abbassare in sicurezza la vettura introducendo un aspetto ulteriormente migliorato, ma mantenendo il sistema di sospensione di serie in posizione. Nel complesso, questa build è un ottimo esempio di quanto possa essere efficace un progetto di ottimizzazione se sono coinvolte aziende che prestano grande attenzione alla qualità e ai dettagli.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI