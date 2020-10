Dodge Viper: 20 anni e non sentirli con 3000 CV sotto il cofano

Nonostante sia uscita dal mercato ben tre anni fa, la Dodge Viper continua a far parlare molto di sé, soprattutto per le sue prestazioni di alto livello garantite dal motore V10 montato anteriormente. Oltre a questo, negli ultimi anni sono state sviluppate diverse build personalizzate che in certi casi sono fuori dal comune.

Un esempio è la Viper che vi proponiamo in questo articolo che è in grado di sviluppare esattamente 3103,8 HP (3148 CV) mentre la sua coppia massima è di 3259 nm. Per prima cosa abbiamo a che fare con una Dodge Viper di seconda generazione costruita nel 2000. Tuttavia, sotto il cofano è presente il motore della Gen V, proposta dal 2013 al 2017.

Dodge Viper: un esemplare di seconda generazione con un motore Gen V da oltre 3000 CV

La vettura è stata modificata da Nth Moto con sede nel Minnesota e le sue caratteristiche sono davvero sbalorditive. La pagina Instagram del costruttore afferma di detenere non uno ma ben due record per le Viper Gen V più veloci al mondo, vale a dire una Viper TA che ha completato il quarto di miglio in 7,8 secondi a una velocità di 290 km/h e una ACR che ha completato il mezzo miglio a 358,40 km/h.

Tornando alla speciale Dodge Viper, soprannominata Juggernaut, ci sono numerosissime modifiche. Le caratteristiche principali riguardano uno stroker kit che ha portato la cilindrata del V10 da 8.4 litri a 8.85 litri.

In aggiunta, abbiamo due nuovi turbo che funzionano a 36 PSI, un doppio scarico da 12,7 cm, un sistema di lubrificazione a carter secco e delle prese d’aria montate sui fendinebbia. Visti gli pneumatici anteriori sottili, abbiamo di fronte un’auto da pista.

Oltre a descrivere i dettagli di questa particolare Dodge Viper da oltre 3000 CV, il costruttore ci mostra nel video anche una breve corsa sul banco di prova al minuto 16:10. Infine, la Viper Juggernaut è riuscita a completare il quarto di miglio a oltre 320 km/h.

