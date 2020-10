CNH Industrial è l’azienda privata ad aver depositato più nuovi brevetti nel 2019

CNH Industrial è l’unica azienda del settore privato tra i 10 maggiori depositanti di nuovi brevetti nel 2019, secondo un’indagine condotta in Brasile dall’Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). La società si è piazzata al settimo posto nella classifica, composta da otto università e dalla compagnia Petrobras.

L’anno scorso, il gruppo ha avuto 72 pubblicazioni tra domande di brevetto e registrazioni di design industriale da parte di inventori brasiliani, più del doppio rispetto al 2018. Complessivamente, CNH Industrial detiene oltre 1300 brevetti attivi in Brasile e circa 11.000 in tutto il mondo.

CNH Industrial: il gruppo ha oltre 1300 brevetti attivi in Brasile

Riferendosi sempre allo scorso anno, l’azienda ha investito 1 miliardo di dollari in tutto il mondo nell’area di ricerca e sviluppo, di cui il 10% è stato destinato a progetti in Sud America. Soltanto nel grande paese sudamericano, il gruppo ha sette centri di ricerca e sviluppo e 600 ingegneri dedicati. L’area più attiva nel paese è quella dei progetti dedicati all’agrobusiness, che rappresenta la maggior parte delle domande di brevetto dell’azienda in Brasile.

In merito a ciò, Sergio Soares – direttore dello sviluppo prodotto e ingegneria agricola di CNH Industrial Sud America, ha dichiarato: “L’innovazione fa parte della strategia di CNH Industrial. Concentrati attivamente su produttività, efficienza e sostenibilità, siamo impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni per i nostri clienti in tutti i segmenti in cui operiamo“.

