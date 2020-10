Auto usate: +18,3% di passaggi di proprietà a settembre 2020

Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una crescita a doppia cifra a settembre 2020. Parliamo di un +18,3% per quanto riguarda i passaggi di proprietà delle vetture (al netto delle minivolture) rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno e di un +28,6% per i motocicli.

Prendendo in considerazione il periodo gennaio-settembre 2020, invece, abbiamo ancora dei dati negativi. Parliamo di un -17,7% per le auto, un -4,8% per i motocicli e un -15,1% per tutti i veicoli.

Auto usate: a settembre sono aumentate le trattative tra i privati a discapito delle concessionarie

L’aumento dei trasferimenti netti registrati durante l’intero mese scorso testimonia un incremento delle attività di compravendita tra i privati a discapito delle concessionarie. Per ogni 100 auto nuove acquistate sono state vendute 192 usate a settembre mentre questo rapporto passa a 100 su 190 nei primi nove mesi di quest’anno.

Per quanto riguarda le iscrizioni ottenute a settembre, abbiamo un aumento del 2% per le vetture diesel e un +15,7% per quelle a benzina. Le auto elettriche e ibride hanno registrato un incremento molto importante dei passaggi di proprietà.

Parliamo di un +265% per i modelli a zero emissioni, un +287% per le ibride+benzina e un +30,3% per le ibride+gasolio. Un aumento è stato registrato anche nelle vendite delle auto usate a GPL e metano.

Parlando delle radiazioni, sono stati registrati dei dati molto positivi: +28,8% per le auto e +7,5% per le due ruote. Da notare che le rottamazioni delle vetture hanno registrato una crescita del 47,4%.

Sempre a settembre si sono rilevate meno sostituzioni con un tasso di 1,05. Praticamente, ogni 100 auto immatricolate sono state radiate 105. Questo numero passa a 0,89 se consideriamo i primi nove mesi del 2020.

