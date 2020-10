Alfa Romeo sponsor di Jannik Sinner

Alfa Romeo sponsorizzerà un promettente talento nel tennis, il più giovane italiano di sempre a gareggiare nei quarti di finale del Roland Garros: uno dei tanti record di Jannik Sinner.

Il giovane tennista sta già facendo la storia nel suo sport, come il più giovane italiano di sempre nella top 100 della classifica ATP, avendo conquistato 685 posizioni in soli 12 mesi.

Un connubio di competitività, stile sportivo e costante impegno per accogliere nuove sfide, tutte tipiche do Alfa Romeo e dei suoi fan, con la giusta passione per creare un connubio perfetto.

Segui Jannik Sinner nel suo viaggio sportivo con l’Alfa Romeo sui canali social della casa automobilistica del Biscione: sarà hashtag #matchingtalents in tutti i maggiori tornei internazionali. Accanto al campione altoatesino ci saranno le nuove Giulia e Stelvio in assetto Sprint. La strategia di line-up prevede un’introduzione intuitiva nel mondo della berlina sportiva e del primo SUV dell’Alfa Romeo. Significa anche che i clienti possono selezionare il modello più vicino alle loro esigenze e personalità. E l’allestimento Sprint, che richiama le denominazioni storiche del marchio, si distingue per le sue caratteristiche spiccatamente sportive, sia all’interno che all’esterno dell’auto.

Ti potrebbe interessare: Kimi Raikkonen porta lo sponsor della birra all’Alfa Romeo Racing

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI