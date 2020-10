Peugeot 3008 2021 ora disponibile anche nel Regno Unito

La Peugeot 3008 ha recentemente ottenuto un nuovo restyling, proprio come la sorella maggiore 5008, che ha portato con sé un design aggiornato, nuove tecnologie nell’abitacolo e una nuova opzione ibrida plug-in.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato la disponibilità all’acquisto nel Regno Unito della 3008 2021, con prezzi di partenza di 27.160 sterline (29.707 euro) per la versione benzina, 29.110 sterline (31.840 euro) per quella diesel e 37.530 sterline (41.049 euro) per la plug-in hybrid.

Nuova Peugeot 3008: l’ultimo restyling del SUV ora è acquistabile anche nel mercato britannico

La nuova Peugeot 3008 è disponibile in tre diversi allestimenti chiamati Active, Allure e GT, condivisi con le altre vetture del brand di PSA. Ogni versione può essere aggiornata con un pacchetto di equipaggiamento opzionale. Ad esempio, è disponibile l’Active Pack per l’allestimento Active che include specchietti ripiegabile elettricamente e sensori di parcheggio anteriori, oltre a cerchi in alluminio da 17″, accensione senza chiave e aria condizionata bi-zona offerti di serie.

Una delle caratteristiche estetiche introdotte sul model year 2021 del SUV è il nuovo frontale con una griglia senza cornice e nuove prese d’aria e nuove luci di marcia diurna a LED orientate verticalmente che fungono anche da indicatori di direzione. Oltre a questo, il numero del modello è stato applicato per la prima volta sopra la griglia. Passando sul retro della 3008 2021, abbiamo luce di stop e retromarcia a LED, pannello fumé per le luci e indicatori sequenziali.

All’interno del SUV 2021 abbiamo il sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato da Peugeot composto da un display da 12.3 pollici per il quadro strumenti digitale e da 8/10 pollici per l’infotainment. In aggiunta, abbiamo un selettore della modalità di guida fra Normal, Sport ed Eco.

Da precisare che la Peugeot 3008 PHEV propone le modalità Electric, Hybrid e Sport. Quest’ultima è contrassegnata con il nome di Hybrid4 300 ed è equipaggiata da un gruppo propulsore ibrido capace di sviluppare una potenza di 296 CV, oltre ad avere quattro ruote motrici.

Disponibile anche la versione Hybrid 225 che è basata sul propulsore PureTech da 1.6 litri da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 108 CV, per una potenza combinata di 222 CV. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti (l’unica opzione disponibile).

La variante ibrida plug-in è dotata di una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh che permette di raggiungere fino a 60 km in modalità full electric per quanto riguarda la Hybrid4. È richiesta 1 ora e 45 minuti per la ricarica completa sfruttando una wallbox da 7,4 kW.

Il resto della gamma delle motorizzazioni della nuova Peugeot 3008 è costituita dai motori PureTech 1.2 a tre cilindri da 130 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 velocità e PureTech 1.6 a quattro cilindri da 180 CV con cambio automatico.

