Alfa Romeo: ecco come potrebbe essere la super car che nascerà grazie a Maserati

Il design della Maserati MC20 è anche una fonte di ispirazione per gli artisti esperti che lo usano per creare le proprie interpretazioni, a volte con spunti presi in prestito da altre case automobilistiche. È il caso del designer di Instagram Andras Veres, che ha immaginato un’altra vettura sportiva Alfa Romeo, questa volta basata sulla Maserati MC20. Inutile dire che questo modello immaginario presenta lo stile caratteristico dell’Alfa Romeo, con la sua griglia e il design del faro che sembra abbinarsi perfettamente all’MC20.

Ma d’altra parte, alterare il design del nuovo modello Maserati può essere facilmente considerato una bestemmia, soprattutto considerando lo sforzo che l’azienda ha messo per ottenere ogni singola linea giusta su questa vettura. Maserati afferma che tutto sulla MC20 è stato costruito pensando all’aerodinamica, ed è così che il suo motore V6 da 3,0 litri finisce per sviluppare 630 cavalli e consente un’accelerazione da 0 a 100 km / h in soli 2,8 secondi. La velocità massima dell’MC20 è di 325 km / h.

Inoltre, l’azienda afferma che la progettazione dell’MC20 è stato uno sforzo a lungo termine, poiché ci sono voluti non meno di 24 mesi per portare tutto al punto in cui era finalmente pronto per la sua grande presentazione. Ed è stato anche un progetto di squadra, visto che l’estetica è stata affinata da un team di ingegneri del Maserati Innovation Lab, specialisti tecnici del Maserati Engine Lab e designer del Centro Stile Maserati.

Secondo la stessa Maserati, la produzione in serie della nuova MC20 dovrebbe partire alla fine del 2020, con ordini già accettati. Nessuna informazione sui prezzi è stata condivisa, ma ovviamente non dovresti aspettarti che l’auto sia a buon mercato in alcun modo. Sappiamo che Alfa Romeo vorrebbe realizzare una vettura sportiva in collaborazione con Maserati. Chissà che questo render fortemente ispirato alla MC20 non sia di ispirazione ai tecnici e agli ingegneri della casa automobilistica del Biscione.

