Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le offerte di ottobre sulle vetture in pronta consegna

Continuano le offerte dedicate alle versioni in pronta consegna dell’Alfa Romeo Giulia e dell’Alfa Romeo Stelvio. Anche per tutto il mese di ottobre, infatti, i due modelli di segmento D della casa italiana sono acquistabili in finanziamento, con la possibilità di scegliere tra le vetture in pronta consegna per accedere a soluzioni economiche particolarmente vantaggiose.

Per tutto il mese di ottobre, Giulia e Stelvio saranno acquistabili in pronta consegna con la possibilità di aderire al finanziamento Liberamente Alfa che prevede un anticipo, 48 rate mensili e una rata finale. Nel costo complessivo del finanziamento è inclusa anche la polizza Furto e Incendio il cui costo effettivo dipende dalla provincia di residenza del cliente e può avere quindi un impatto sulla rata.

Le nuove offerte sui modelli in pronta consegna dovrebbero garantire un’inversione di tendenza per le vendite di Alfa Romeo in Italia. Ricordiamo che il marchio italiano, nonostante la ripresa del mercato italiano, continua a registrare dati negativi. A settembre le vendite in Italia sono diminuite leggermente. Staremo a vedere quali saranno i risultati che verranno registrati nel corso del mese di ottobre.

Alfa Romeo Giulia

Tornano le offerte sulle vetture disponibili in pronta consegna per l’Alfa Romeo Giulia. Sino alla fine del mese di ottobre, infatti, è possibile acquistare una Giulia in pronta consegna da uno dei concessionari Alfa Romeo aderenti all’iniziativa sfruttando alcune promozioni di sicuro interesse ed ottenendo un risparmio netto sulla spesa complessiva. Rispetto al mese scorso, cala notevolmente l’anticipo richiesto (a parità di tutti gli altri fattori) ma il pagamento rateale inizia subito e non nel 2021.

Per una Giulia Sprint con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV in pronta consegna, l’offerta del mese di ottobre prevede un anticipo di 12.510 Euro e 48 rate mensili da 349 Euro con prima arata a 30 giorni. Al termine del pagamento rateale è prevista una rata finale residua di importo pari a 15.334,70 Euro.

L’importo totale dovuto è 32.111,70 Euro ed include, oltre ai vari costi accessori, anche la polizza Furto e Incendio (in base alla provincia di residenza del cliente potrebbero esserci delle differenze nei costi complessivi per via del differente costo della polizza in questione che è sempre inclusa nel finanziamento proposto). L’offerta prevede TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 9,67% con un chilometraggio totale di 90 mila chilometri ed un costo supero di 0.05 Euro al chilometro.

Alfa Romeo Stelvio

Anche l’Alfa Romeo Stelvio è disponibile con un’offerta dedicata ai modelli in pronta consegna. Sino alla fine del mese di ottobre, infatti, sarà possibile acquistare il SUV a partire da 349 Euro. Anche in questo caso, si registra una riduzione dell’anticipo ma il pagamento rateale inizia a 30 giorni dalla conclusione del contratto e non nel 2021 come avveniva con l’offerta del mese scorso.

Per uno Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, la promozione del mese di ottobre prevede un anticipo di 13.330 Euro e 48 rate mensili da 349 Euro. La rata finale residua è di 21.999,67 Euro. L’importo totale dovuto è di 38.766,67 Euro e comprende, anche in questo caso, la polizza Furto e Incendio. Il finanziamento presenta . TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,92%. Il chilometraggio totale è di 90.000 chilometri con un costo supero di 0.05 Euro al chilometro.

Ricordiamo che per maggiori dettagli sulle offerte Alfa Romeo di ottobre è possibile consultare il sito dell’operatore, da cui è possibile richiedere un preventivo, oppure recarsi direttamente in concessionaria per verificare le soluzioni disponibili all’acquisto in pronta consegna.

