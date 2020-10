Citroën e-SpaceTourer: aperti gli ordini nel Regno Unito

Dopo il debutto in Italia, Citroën ha aperto gli ordini del nuovo Citroën e-SpaceTourer anche nel Regno Unito con prezzi che partono da 45.600 sterline (50.237 euro). Abbiamo di fronte una monovolume a emissioni zero basata sulla versione elettrica del furgone Jumpy. Questo veicolo è in grado di ospitare fino a nove persone e promette un’autonomia massima fino a 230 km con una singola ricarica.

Proprio come l’e-Jumpy, l’e-SpaceTourer è equipaggiato con un motore elettrico in grado di sviluppare una potenza di 136 CV. Accanto ad esso troviamo una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che riesce a ricaricarsi fino all’80% in soli 30 minuti utilizzando un caricatore rapido da 100 kW oppure fino al 100% in 7 ore e mezza sfruttando una wallbox domestica da 7,4 kW.

Citroën e-SpaceTourer: la nuova monovolume 100% elettrica ora disponibile anche nel Regno Unito

Per proporre ai clienti britannici una maggiore tranquillità, Citroën ha garantito la batteria fino al 70% della sua capacità iniziale per otto anni o 100.000 miglia. Nel Regno Unito, il nuovo Citroën e-SpaceTourer viene proposto in due diversi allestimenti chiamati Business e Feel.

La versione d’accesso alla gamma viene proposta di serie con sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, un display a colori per il quadro strumenti e supporto Apple CarPlay e Android Auto per connettere lo smartphone. Oltre a questo, la monovolume completamente elettrica propone il sistema Citroën Connect Box che permette al conducente di impostare la ricarica differita o precondizionare il veicolo sfruttando una semplice app per smartphone.

All’interno del prezzo sono inclusi anche il Plug-In Car Grant (PICG), un pavimento in TPO e un selettore per scegliere la modalità di guida preferita. In modalità Power viene sfruttata la potenza del motore, fornendo le massime prestazioni, mentre quella Eco riduce la potenza per preservare la batteria.

Un gradino sopra abbiamo l’allestimento Feel che parte da 46.250 sterline (50.953 euro). Questa variante del Citroën e-SpaceTourer si rivolge alle famiglie piuttosto che alle aziende. All’interno del veicolo troviamo uno specchietto che permette di tenere sott’occhio i sedili posteriori, una rete di contenimento del carico nel vano bagagli, un climatizzatore automatico bi-zona con sei prese d’aria montate sul soffitto e dei sedili posteriori montati su binari per la massima modularità.

