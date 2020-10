PSA e Vauxhall combinano i loro programmi di apprendistato in UK

Vauxhall e PSA hanno deciso di unire i loro programmi di apprendistato nel Regno Unito mentre entrambi continuano a fondersi sempre di più. Ciò significa che 200 apprendisti di Vauxhall avranno la possibilità di lavorare con i veicoli di Citroën, DS Automobiles e Peugeot, che condividono la stessa piattaforma di modelli Vauxhall, per espandere e diversificare le loro competenze.

Sono disponibili otto diversi percorsi di apprendistato tra cui tecnico di riparazione, tecnico dell’assistenza, formazione per dirigenti di vendita, consulente del cliente, digital marketer, amministratore aziendale e tanto altro ancora.

PSA: il gruppo francese e Vauxhall fondono i loro programmi di apprendistato nel Regno Unito

Il programma è aperto a tutte le fasce d’età, dai giovani che hanno abbandonato la scuola a quelli con precedenti esperienze lavorative che desiderano riqualificarsi per lavorare nel settore automobilistico. Il programma consiste in una formazione faccia a faccia virtuale.

David March, direttore dello sviluppo della rete presso PSA, ha dichiarato: “Non solo gli apprendisti nuovi ed esistenti continueranno ad avere accesso ad alcuni dei migliori corsi di formazione possibili, ma la partnership permetterà di espandere il loro set di strumenti e la base di conoscenze per lavorare sui veicoli di tutti i marchi di PSA“.

March ha dichiarato inoltre che Vauxhall mira a far crescere il suo programma di apprendistato nei prossimi anni per attirare sempre più nuovi talenti presenti nel Regno Unito.

