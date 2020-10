Auto elettriche: gli USA hanno bisogno del 90% entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi climatici

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha rivelato che, se gli USA sono seriamente intenzionati a rimanere linea con l’accordo sul clima di Parigi, dovranno elettrificare rapidamente milioni di veicoli.

Uno studio condotto dagli ingegneri dell’Università di Toronto afferma che il 90% delle auto presenti sulle strade americane dovranno essere elettriche entro il 2050 per mantenere il settore dei trasporti in linea con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 2 °C.

Auto elettriche: è necessario elettrificare il parco circolante statunitense per limitare il riscaldamento globale

Per far sì che ciò accada, gli States dovrebbero richiedere che tutte le nuove auto proposte in vendita siano completamente elettriche già nel 2035. Parliamo dello stesso obiettivo recentemente stabilito dal governatore della California Gavin Newsom.

Lo studio ha proseguito dicendo che, se l’obiettivo del 2035 della California fosse adottato e implementato a livello nazionale, 350 milioni di auto elettriche potrebbero circolare sulle strade statunitensi entro il 2050. Naturalmente, questo passaggio porterebbe anche una serie di problemi.

Innanzitutto, gli Stati Uniti intendono ritirarsi ufficialmente dall’accordo di Parigi a novembre. Poi c’è il fatto che un divieto a livello nazionale sulla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel significherebbe che i modelli 100% elettrici utilizzerebbero l’equivalente del 41% della domanda complessiva di energia della nazione registrata nel 2018, creando enormi sfide per la rete elettrica pubblica degli USA.

L’autore principale dello studio Alexandre Milovanoff ha affermato che è necessario portare su strada veicoli elettrici ma bisogna essere anche realistici sul fatto che probabilmente non saranno sufficienti da soli.

Gli autori dello studio ritengono che il modo più sostenibile per raggiungere gli obiettivi climatici sarebbe quello di ridurre la dipendenza delle persone dall’uso dell’auto personale, incentivando il trasporto pubblico.

