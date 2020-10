EarthCruiser EC Terranova trasforma un pick-up in un pratico camper

EarthCruiser, un produttore di veicoli da viaggio con sede in Oregon, ha annunciato l’EC Terranova Expedition Camper. Disponibile per i principali pick-up più famosi presenti in America, fra cui il Ram 3500, il camper 4×4 con cabina, progettato per i viaggi e per tutte le stagioni, è in grado di trasformare un pick-up in una casa su ruote.

L’EC Terranova consente agli appassionati di outdoor di vivere la loro passione per l’overlanding senza rinunciare a prestazioni, comfort e vivibilità. Secondo EarthCruiser, la conversione è progettata per funzionare in città o sui terreni più accidentati senza troppi problemi.

EC Terranova: EarthCruiser ora permette di convertire il proprio pick-up in una piccola casa su ruote

Oltre a questo, grazie alla casa più piccola e al peso più leggero rispetto ai camper tradizionali, l’EC Terranova Expedition Camper permette una migliore accelerazione e prestazioni in autostrada. È possibile trainare facilmente anche una barca o un rimorchio.

Il camper è stato realizzato in fibra di vetro e materiali plastici ad alta densità e viene montato sul telaio del veicolo sfruttando un sistema sviluppato ad hoc da EarthCruiser. La costruzione, inoltre, è composta da materiali che forniscono una protezione senza precedenti contro gli elementi esterni, mantenendo il calore dentro o fuori per tutte e quattro le stagioni.

La cabina a triplo strato è composta da otto finestre che forniscono una vista panoramica a 360°. È interessante notare che il tetto può essere sollevato e abbassato senza la necessità di serrature. Internamente, l’EC Terranova offre uno spazio abitativo composto da un letto montato sopra il tetto della cabina in grado di ospitare fino a quattro persone.

L’abitacolo è costituito da un sistema di ventilazione integrato nel tetto, un condizionatore opzionale, dei divanetti con cuscini in pelle e portaoggetti integrato, lavello in acciaio inossidabile, piano cottura a induzione e frigorifero + congelatore in acciaio inossidabile.

Gli occupanti beneficiano anche di una pompa d’acqua dolce e di un sistema idrico con un serbatoio di acqua dolce, rubinetto dell’acqua purificata e rubinetto per la cucina con miscelatore caldo/freddo, bagno con doccia e lavandino e un WC a cassetta che può essere nascosto quando non in uso. L’EC Terranova di EarthCruiser è attualmente in fase di progettazione e il rilascio è previsto per l’inizio del 2021.

