Chrysler 300: ecco un esemplare con motore Hellcat | Video

Dal 2005, Chrysler propone nella sua gamma anche una berlina che riesce ad essere elegante, performante, lussuosa e a proporre un puro stile americano. Stiamo parlando ovviamente della Chrysler 300. Inoltre, la 300C SRT8 del 2006 ha mostrato cosa significa portare sul mercato una enorme berlina americana con motore V8.

Nel 2012, la casa automobilistica americana ha introdotto la Chrysler 300C SRT8 di nuova generazione con più potenza e una migliore maneggevolezza. Tuttavia, quando l’auto ha ottenuto il suo ultimo aggiornamento più importante nel 2015, il marchio di FCA ha deciso di ritirare dall’America la versione ad alte prestazioni e l’ha offerta soltanto in alcuni mercati selezionati.

Chrysler 300: un esemplare Limited del 2015 ottiene il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri

Mentre molte persone si sono accontentate del motore Hemi V8 da 6.4 litri, ci sono altre che si chiedono come mai la grande berlina non abbia ottenuto il propulsore Hellcat delle sue cugine Dodge Charger e Challenger. Perciò negli ultimi anni sono apparsi sui social network alcuni esemplari della Chrysler 300 equipaggiati proprio dal potente Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Una delle ultime build è stata protagonista di un video pubblicato su YouTube qualche mese fa. Si tratta di una Chrysler 300 Limited 2015 utilizzata come base di partenza per costruire una 300 SRT. Il propulsore Hellcat di una vettura distrutta è stato trapiantato nella grande berlina americana e sembra funzionare davvero bene. È possibile vedere l’intero processo di creazione all’interno degli oltre 20 filmati pubblicati dallo stesso canale sulla piattaforma di Google.

Attualmente, la Chrysler 300 SRT viene offerta soltanto in Australia e in alcune regioni del Medio Oriente mentre in America è disponibile soltanto con l’Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 492 CV e 644 nm di coppia massima.

Al momento non sappiamo se nei piani futuri della casa automobilistica americana ci sia anche il lancio sul mercato di una variante con Hemi V8 sovralimentato. Nell’attesa, vi suggeriamo di dare un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI