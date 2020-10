In Piemonte incentivi per un’elettrica con dotazione piccolissima: a fronte della rottamazione di veicoli a benzina fino a Euro 3 incluso e diesel fino a Euro 5 incluso. I contributi, a fondo perduto e cumulabili con altri incentivi, ammonteranno per l’acquisto di auto da 2.500 a 10.000 euro sulla base delle emissioni. Da sommarsi agli incentivi del Governo. Entro metà di ottobre, la Regione pubblicherà il bando. Sono 1.660.000 euro di contributi per l’acquisto di auto: dotazione piccolissima

In Piemonte incentivi per un’elettrica con dotazione piccolissima

Il fondo è davvero misero. Pochi ne godranno. Le misure saranno destinate ai residenti in Piemonte e ai dipendenti di aziende con una sede operativa in Piemonte. Come sottolinea l’assessore all’Ambiente, per la prima volta si rivolge ai privati con l’obiettivo di velocizzare il rinnovo del parco veicoli piemontese. Per migliorare le emissioni in atmosfera e quindi la qualità dell’aria.

Un paio di conti su ecobonus centrali e locali

1.660.000 euro di dotazione diviso 10.000 euro di bonus: 166 auto. Senza considerare le aziende, gli altri mezzi elettrici.

Su una popolazione di 4,356 milioni (2019).

Una dotazione risibile. Occhio. ClubAlfa vi dice di stare attenti se vivete in Comuni e Regioni che stanziano incentivi. I bonus auto funzionano nel seguente modo.

L’incentivo statale è sicuro: vai in concessionaria, compri un’auto da 20.000 euro, hai lo sconto immediato di 10.000 euro, paghi 10.000 euro.

L’incentivo locale è un terno al lotto. Compri, chiedi il rimborso. Se c’è ancora dotazione, hai il rimborso. Altrimenti, una bella beffa.

Massima cautela con gli annunci politici degli incentivi locali: leggere il bando con la lente d’ingrandimento. Da prendere con le molle i siti Internet che sparano: super sconti e super incentivi di 10.000 euro. No: fino a 10.000 euro. In certi casi. A certe condizioni. Se, ma, forse, quando, qualora, con asterisco e noticina. È marketing politico.

