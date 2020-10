Jeep Cherokee: richiamati oltre 120 esemplari in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso nelle scorse ore un richiamo in Brasile che riguarda alcuni esemplari della Jeep Cherokee model year 2014 e 2015.

In particolare, dal 5 ottobre, il gruppo automobilistico italo-americano invita i proprietari dei veicoli interessati a recarsi presso una delle concessionarie Jeep presenti in Brasile in modo da poter effettuare l’aggiornamento al software della trasmissione, che ovviamente avverrà in maniera completamente gratuita.

Jeep Cherokee: alcuni esemplari venduti in Brasile presentano problemi alla trasmissione

Secondo quanto riportato nella documentazione del richiamo, è stata individuata la possibilità di danneggiare il differenziale, provocando la perdita di collegamento alla trasmissione del veicolo.

Tale avaria può comportare la perdita della forza motrice delle ruote anteriori a veicolo in movimento e l’assenza di bloccaggio delle stesse ruote quando il SUV è parcheggiato e in modalità P attiva. In questo modo aumenta il rischio di incidenti. 126 esemplari della Jeep Cherokee 2014-2015 sono stati coinvolti in questo richiamo. Il tempo di riparazione stimato è di circa 30 minuti.

FCA sottolinea che la riparazione verrà eseguita previo appuntamento al fine di evitare affollamenti nel rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del coronavirus. Con questo richiamo, il gruppo mira a garantire la soddisfazione dei suoi clienti, assicurando qualità, sicurezza e affidabilità.

