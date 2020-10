Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Hennessey svela il nuovo pacchetto HPE1000 per il SUV

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk è attualmente la Jeep più potente in produzione grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri nascosto sotto il cofano. Tale propulsore riesce a sviluppare una potenza di 717 CV e 875 nm di coppia massima che si traducono in uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi.

Abbiamo parlato più volte di Hennessey Performance, un negozio di tuning presente in Texas, che ora ha deciso di proporre un aggiornamento davvero interessante proprio per la Grand Cherokee Trackhawk. Questo pacchetto riesce ad estrarre ben 1026 CV e 1314 nm dall’otto cilindri, oltre ad offrire una garanzia di 1 anno/12.000 miglia.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il potente SUV adesso sviluppa oltre 1000 CV grazie a Hennessey

In fondo all’articolo trovate proprio un video pubblicato da Hennessey Performance che ci mostra in azione lo speciale SUV Trackhawk con il pacchetto HPE1000. Grazie alle varie modifiche apportate dal tuner, adesso il veicolo riesce a scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,6 secondi e a completare il quarto di miglio in 10,2 secondi a una velocità di 214 km/h.

Al posto degli pneumatici Pirelli di serie, Hennessey ha installato delle gomme sviluppate appositamente per le drag race. In base a quanto dichiarato dalla società di tuning, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha ricevuto un nuovo compressore, dei collettori a tubo lungo in acciaio inossidabile e sistema di alimentazione, unità di controllo motore e presa d’aria fredda migliorati. Senza contare il prezzo del SUV, il pacchetto HPE1000 costa 34.950 dollari (29.716 euro).

